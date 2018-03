Frankowski: Gdyby Lewandowski wyregulował strzelbę...

Były napastnik reprezentacji Polski, Tomasz Frankowski o dzisiejszej kadrze, szpiegach rywali i klubowych kłopotach Kamila Grosickiego.

Rzeczpospolita: Drużyna Adama Nawałki ma problem ze zdobywaniem bramek (rozmawiamy przed meczem z Koreš – przyp. red.). Sš powody do niepokoju?

Tomasz Frankowski: Po zachmurzeniu musi wyjœć słońce. Jestem przekonany, że szlifowany przez sztab system 3-5-2 czy 3-4-3, w każdym razie z trójkš œrodkowych obrońców, w końcu zacznie funkcjonować. Szczególnie gdy Adam Nawałka będzie miał do dyspozycji optymalny skład. Listopad i marzec to były dobre momenty na testy. Jestem przekonany, że szkoleniowcy Senegalu kompletnie nie wiedzš, w jakim ustawieniu nasza reprezentacja wyjdzie na mecz inauguracyjny, bo przecież my jesteœmy teraz cały czas podglšdani.

A panu które ustawienie się bardziej podobało?

Widzieliœmy już w trakcie Euro, że Nawałka największš wagę przywišzuje do zabezpieczenia tyłów. I ustawienie z trzema œrodkowymi obrońcami daje mu spokój w obronie. Ale jestem przekonany, że w czerwcowym meczu z Chile selekcjoner jeszcze coœ zamiesza, spowoduje jeszcze większy ból głowy szpiegów próbujšcych nas rozpracować. Na tyle, na ile znam trenera Nawałkę i jego sztab, uważam, że do Rosji pojadš oni z całkowicie jasnym pomysłem i wizjš tej drużyny, natomiast my, kibice, będziemy mogli tylko zgadywać i przypuszczać.

W defensywie to ustawienie sprawdza się znakomicie, natomiast gorzej z atakiem...

Ten brak goli jest zastanawiajšcy, tak to ujmę. Ale z Nigeriš Robert Lewandowski miał przecież dwie bardzo dobre okazje. Gdyby ciut lepiej wyregulował strzelbę, dziœ nie rozmawialibyœmy o braku goli. Ale oczywiœcie zdobywanie bramek jest potrzebne i trzy mecze bez gola sš powodem do zmartwień.

W meczu z Nigeriš znów widzieliœmy Lewandowskiego doœć często schodzšcego do œrodka i na skrzydła. Wtedy siłš rzeczy nie ma go w polu karnym.

Robert szuka gry, gdy nie otrzymuje piłki w okolicach pola karnego. To bardzo charakterystyczne dla jego stylu, tak samo robi w Bayernie. Tylko że jeœli w klubie cofa się albo schodzi na skrzydła, to w jego miejsce w polu karnym pojawia się Thomas Mueller. A u nas w reprezentacji na to szans nie ma. Ewidentnie w tym nowym ustawieniu w ofensywie jeszcze nie wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. W meczu z Nigeriš Piotrek Zieliński szukał sobie miejsca na boisku doœć długo i znalazł je, dopiero gdy Lewandowski murawę opuœcił.

To ustawienie podcięło też drużynie skrzydła. Dosłownie.

Akurat przyszedł trudny moment dla skrzydłowych, którzy stanowili o sile tej drużyny. Kuba Błaszczykowski ma problemy zdrowotne i wszyscy się zastanawiamy, czy w ogóle zdšży do mundialu się wyleczyć, Kamil Grosicki dopiero dochodzi do zdrowia i formy po kontuzji, uraz złapał Sławek Peszko. Więc to ustawienie z wahadłowymi, zamiast klasycznych skrzydłowych, pojawiło się w odpowiednim momencie. Jestem przekonany, że za miesišc będziemy już znacznie mšdrzejsi. Dowiemy się przede wszystkim, co z Kubš, czy już w pełni wyzdrowiał.

Hull gra co trzy dni, Grosicki nawet nie ma kiedy trenować...

Coœ tam musi być nie do końca w porzšdku z jego zdrowiem. To coœ więcej niż tylko kwestia przygotowania fizycznego. Proszę zwrócić uwagę, że gdy Hull rozegrało w trzy tygodnie siedem meczów, Kamil tylko raz wyszedł w podstawowym składzie. W pięciu meczach pojawiał się na ostatni kwadrans, 20 minut. Byłem przekonany, że on tych szans w klubie dostanie zdecydowanie więcej. Że zagra w trzech–czterech meczach w podstawowej jedenastce. Na zgrupowanie przyjechał, a od razu dostał od selekcjonera informację, że przeciwko Nigerii nie zagra.

A jak pan ocenia nowe postaci w zespole?

Nie przypominam sobie, by w reprezentacji Polski pojawił się nowy zawodnik i od razu wywalczył sobie miejsce w wyjœciowej jedenastce. Zawsze to jest proces. Podobnie będzie w przypadku tych piłkarzy. Zarówno jednak Przemek Frankowski, jak i Rafał Kurzawa pokazali się z bardzo dobrej strony. Kurzawa udowodnił w reprezentacji, to co wszyscy wiedzieli z ligi. Że œwietnie doœrodkowuje ze stałych fragmentów gry. Bardzo dobrš zmianę dał Jacek Góralski. Jedyny, do którego można mieć pewne zastrzeżenia, to Jakub Œwierczok...

Ale on też w meczu z Nigeriš miał dobrš okazję. Gdyby nie wyrzucił się sam na zewnštrz pola karnego, tylko ruszył do œrodka...

...Gdyby, gdyby, gdyby. Właœnie o tym mówimy: gdyby przełożył obrońcę i zakończył strzałem w okienko... Œwierczok po raz kolejny pokazał, że jest trochę zbyt wolny, o jedno tempo spóŸniony jak na poziom międzynarodowy.

Myœli pan, że któryœ ze znaczšcych dla kadry piłkarzy powtórzy pańskš historię z 2006 roku i dowie się z telewizji, że nie jedzie na mundial?

Już przy powołaniach na Euro Nawałka pokazał, po pierwsze, że wielkich zaskoczeń w powołaniach nie ma, a po drugie, że nie robi z tego medialnego show. Jestem przekonany, że każdy z tych zawodników, którzy ostatecznie na mundial nie pojadš, dowie się o tym pierwszy, bezpoœrednio od sztabu, a nie z telewizji.