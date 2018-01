Puchar Anglii: Awans Manchesteru United i Liverpoolu

Manchester United awansował do 4. rundy Pucharu Anglii wygrywajšc z Derby County 2:0. Z kolei Liverpool wywalczył awans wygrywajšc 2:1 z Evertonem - a gola na wagę zwycięstwa strzelił nowy obrońca "The Reds" Virgil van Dijk.

Van Dijk, sprowadzony do Liverpoolu z Southampton za 75 mln funtów, co czyni go najdroższym obrońcš w historii futbolu, strzelił gola głowš na szeœć minut przed zakończeniem spotkania. Bramka zapewniła zwycięstwo - i awans - Liverpoolowi.

Liverpool prowadził po kontrowersyjnym karnym, którego w 35. minucie na gola zamienił James Milner. W 67. minucie wyrównał jednak Gylfi Sigur?sson i długo wydawało się, że mecz zakończy się remisem. Wtedy jednak Liverpoolowi pomógł nowy nabytek tego klubu.

Zwycięstwo w Pucharze Anglii oznacza, że Liverpool nie przegrał z Evertonem już od 16 meczów - co jest rekordem w derbowej rywalizacji obu klubów.

Juergen Klopp dał w tym meczu odpoczšć Mohamedowi Salahowi, w barwach Liverpoolu nie zagrał też Philippe Coutinho, który być może wkrótce przeniesie się do Barcelony.

W drugim pištkowym meczu Pucharu Anglii Manchester wygrał z Derby County 2:0 po golach strzelonych w końcówce spotkania przez Jesse Lingarda i Romelu Lukaku.