Czy po zmianie przepisów Komisja Weryfikacyjna nadal będzie mogła prowadzić postępowania

Warszawa nie wie, czy po zmianie przepisów, na podstawie których działa Komisja Weryfikacyjna, nadal powinna prowadzić postępowania. Prawnicy dylematom ratusza się natomiast nie dziwiš.

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich to akt nie tylko niekonstytucyjny, ale i niejasny i nieprecyzyjny.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Takich okreœleń użył warszawski ratusz w piœmie do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwoœci, którego resort był inicjatorem zmian w prawie. W dokumencie zawarte zostało 14 pytań dotyczšcych nowelizacji ustawy, na podstawie której działa komisja Patryka Jakiego. Jak się zaznacza, wiele z nich padło z ust przedstawicieli miasta podczas prac legislacyjnych nad nowelizacjš – nie doczekały się jednak „rzeczowej odpowiedzi".

Obowišzujšcy od dziœ akt rozszerza natomiast kognicję komisji. Ta będzie się mogła zajšć nie tylko ostatecznymi decyzjami reprywatyzacyjnymi, ale i sprawami aktualnie procedowanymi. Warszawa nie jest więc pewna, czy prezydent stolicy wcišż będzie organem właœciwym w sprawach rozstrzyganych na podstawie art. 7 dekretu Bieruta, czy też powinien przekazywać je według właœciwoœci komisji – z jednoczesnym wnioskiem o wszczęcie postępowania rozpoznawczego.

– Jest to jak najbardziej uzasadniona obawa. Pamiętajšc o wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy ratuszem a komisjš, w którym sšd stwierdził, że ratusz nie ma pierwszeństwa w rozpatrywaniu spraw dekretowych, można sobie wyobrazić, że teraz to komisja będzie właœciwa do rozpatrywania wniosków składanych na podstawie dekretu. Oczywiœcie spowoduje to całkowity paraliż tego rodzaju spraw – uważa dr Łukasz Bernatowicz, radca prawny.

Inaczej sprawę widzi natomiast Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

– Postępowania przed komisjš i prezydentem m.st. Warszawy sš to dwa niezależne postępowania o różnym trybie. Postępowanie przed komisjš ma charakter nadzwyczajny – podnosi Witold Cieœla, naczelnik wydziału w Departamencie Prawa Administracyjnego MS.

Przedstawiciel resortu przyznaje jednak, że dzięki zmianom przepisów komisja władna będzie wydawać decyzje w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego i ustanawiać użytkowanie wieczyste.

Kolejny problem sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy skoro miasto będzie nadal rozpoznawać sprawy na podstawie art. 7 dekretu, to czy aby nie powinno brać pod uwagę przepisów ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich, mówišcych o podstawach uchylenia decyzji reprywatyzacyjnych lub stwierdzenia wydania ich z naruszeniem prawa.

Na tak postawione pytania ministerstwo odpowiada przeczšco, zaznaczajšc przy tym, że tylko komisja działa na podstawie wskazanego aktu.

Efekt? Prawny galimatias.

– Prezydent m.st. Warszawy ma w ustawie (o gospodarce nieruchomoœciami – red.) wymienione przypadki, w których musi odmówić zwrotu nieruchomoœci. W innych sytuacjach musi je zwrócić. Tymczasem komisja ma prawo uchylać decyzje zwrotowe także w innych wypadkach – zauważa radca prawny Marcin Nosiński.

Opinia

Witold Pahl, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Niepokojšce jest to, że komisja weryfikacyjna nowelizacjš została wyposażona w prawo dostępu i przetwarzania informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sšdowym, Krajowym Rejestrze Karnym oraz centralnej bazie danych ksišg wieczystych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczš. Takie uprawnienia sš sprzeczne z ustawš o ochronie danych osobowych i idš dalej niż uprawnienia sšdów lub prokuratorów. Ustawa narusza także zasadę niedziałania prawa wstecz i podważa zasadę domniemania dobrej wiary i rękojmi ksišg wieczystych. W wielu miejscach jest niejasna, dlatego też skierowaliœmy pismo do ministra Zbigniewa Ziobry z proœbš o dokonanie jej wykładni. Liczymy na udzielenie odpowiedzi m.in. na pytanie, jak m.st. Warszawa ma w praktyce wypełniać obowišzek przywracania posiadania lokali na rzecz dawnych najemców w sytuacji, gdy np. lokale nie istniejš lub dawni lokatorzy dostali już w najem inny lokal albo sš obecnie właœcicielami mieszkań lub domów.