A jeśli Polska przegra z Kolumbią? Szanse będą matematyczne

Polska w niedzielę o 20 zagra z Kolumbią w "meczu o wszystko". Wygrana sprawi, że sprawa awansu do 1/8 finału mundialu będzie w rękach Polaków, remis uzależni możliwości awansu od wyników innych spotkań. W przypadku porażki Polska już dziś może pożegnać się z mundialem.

Po pierwszej serii gier, w której Polska przegrała z Senegalem 1:2, a Kolumbia w takim samym stosunku uległa Japonii sytuacja w grupie H wygląda następująco (kolejno: miejsce, nazwa drużyny, liczba punktów, liczba strzelonych bramek-liczba straconych bramek).

Tabela Grupy H:

1. Japonia 3 2:1

.Senegal 3 2:1

3. Kolumbia 3 1:2

.Polska 3 1:2

W przypadku równej liczby punktów w grupie o wyższej pozycji przesądza różnica bramek, a w dalszej kolejności liczba zdobytych goli, liczba punktów w meczach bezpośrednich, różnica bramek w bezpośrednich meczach, liczba bramek w bezpośrednich meczach, miejsce w klasyfikacji Fair Play, a ostatecznie losowanie.

Jeżeli Polska wygra z Kolumbią wówczas przed ostatnią serią gier będzie miała trzy punkty - a to oznacza, że w przypadku zwycięstwa w ostatnim meczu z Japonią na pewno wyprzedzi Kolumbię (ta będzie mogła mieć maksymalnie trzy punkty) i najprawdopodobniej również Japonię. Jeśli Polska wygrałaby wysoko z Kolumbią i Japonią mogłaby nawet wygrać grupę H - pod warunkiem, że Senegal przegrałby któryś z dwóch meczów, jakie czekają tę drużynę (z Japonią i Kolumbią).

Czy Polska w przypadku wygranej z Kolumbią i Japonią może nie wywalczyć awansu? Tak. Załóżmy taki scenariusz:

Polska wygrywa z Kolumbią 1:0. Senegal przegrywa z Japonią 2:0. Polska wygrywa z Japonią 1:0. Senegal wygrywa z Kolumbią 3:0. Wówczas tabela po zakończeniu gier wyglądałaby tak:

1. Senegal 6 5:3

2. Japonia 6 4:2

3. Polska 6 3:2

4. Kolumbia 0 1:6

Senegal i Japonia wyprzedzają nas lepszą różnicą goli. Senegal wyprzedza Japonię dzięki większej liczbie strzelonych bramek.

Jeżeli Polska zremisuje z Kolumbią wówczas przed ostatnią serią gier zachowa szanse na awans, ale dużo będzie zależało od wyników innych meczów. Mówiąc krótko Polska będzie musiała wygrać jak najwyżej ostatni mecz z Japonią i liczyć na korzystne wyniki w pozostałych meczach. Nawet bowiem zwycięstwo z Japonią - przy wcześniejszym remisie z Kolumbią - nie wystarczy do awansu jeżeli Japonia wygra z Senegalem, a Senegal w ostatniej kolejce wygra z Kolumbią.

A co stanie się w przypadku porażki? Jeśli Polska przegra z Kolumbią a Japonia zremisuje z Senegalem - wówczas już dziś pożegnamy się z mundialem. W innym przypadku zachowamy szanse na awans, ale będą one bardzo niewielkie. Przede wszystkim z Kolumbią nie można przegrać wysoko. Przy porażce 0:1 Polska mogłaby wyjść z drugiego miejsca w grupie, gdyby Senegal wygrał z Japonią a także z Kolumbią, a Polska wysoko pokonała Japonię. To m.in. taki scenariusz:

Polska przegrywa z Kolumbią 0:1. Senegal wygrywa z Japonią 3:0. Polska wygrywa z Japonią 3:0, a Senegal wygrywa z Kolumbią 1:0. Wówczas:

1. Senegal 9 6:1

2. Polska 3 4:3

3. Kolumbia 3 3:2

4. Japonia 3 2:7

Polska wyprzedziłaby Kolumbię dzięki większej liczbie strzelonych goli.