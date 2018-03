Po meczach towarzyskich kadry: Przełom Zielińskiego

To były ostatnie mecze przed ogłoszeniem kadry na mistrzostwa œwiata w Rosji. Dla niektórych piłkarzy ostatnia szansa na mundial.

Mistrzostwa œwiata już o krok. Do turnieju pozostało 77 dni. 5 czerwca (68 dni od dziœ) Adam Nawałka oficjalnie ogłosi 23-osobowš kadrę na mundial. Wczeœniej – 21 maja – rozpocznie się pierwsze zgrupowanie. W Juracie piłkarze będš głównie odpoczywać i towarzyszyć im będš rodziny. Ale tydzień póŸniej przygotowania do turnieju wejdš w decydujšcš fazę, a zawodnicy i sztab zamknš się przed œwiatem w Bieszczadach, w Arłamowie.

Do tej wyliczanki należy dodać dwa ostatnie mecze towarzyskie – 8 czerwca w Poznaniu przeciwko Chile i 12 czerwca z Litwš na Stadionie Narodowym. Marcowe spotkania z Nigeriš i Koreš Południowš były ostatnimi, w których Nawałka mógł skorzystać z zawodników, których w Rosji zabraknie. Był to też ostatni moment, by selekcjoner mógł sprawdzić w warunkach bojowych piłkarzy, przy których nazwiskach wcišż widniejš znaki zapytania.

Zaćmienie

Materiału do przemyœleń i analizy po meczu z Koreš jest całkiem sporo. Przede wszystkim martwi moment rozprężenia i fakt, że zespół stracił dwa gole w końcówce spotkania w cišgu niecałych 140 sekund. Nawałka musi znaleŸć odpowiedŸ na pytanie, czy to wyłšcznie efekt tego, iż jego piłkarze prowadzili 2:0, a zegar pokazywał, że do końca tego, towarzyskiego przecież, spotkania, pozbawionego jakiejkolwiek stawki, zostały cztery minuty, czy jednak problem leży gdzie indziej.

Przejœcie na system gry trójkš stoperów miał dać spokój w obronie, jeszcze większe zabezpieczenie własnej bramki. Pewnym wytłumaczeniem jest, że w tamtym feralnym momencie obrona reprezentacji złożona była z zawodników, którzy grali ze sobš po raz pierwszy i zarazem prawdopodobnie ostatni. W bramce stał Łukasz Skorupski, trójkę stoperów tworzyli: Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan i Thiago Cionek. Na pozycji wahadłowych z kolei w tym fragmencie spotkania i po zmianach, które przeprowadził selekcjoner, z prawej strony biegał Tomasz Kędziora, a z lewej Rafał Kurzawa. W dodatku na placu gry nie było już żadnego z liderów drużyny: Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika ani Grzegorza Krychowiaka (który przeciwko Korei w ogóle nie grał). Drugie połowy meczów towarzyskich, gdy trenerzy wprowadzš po szeœciu zmienników, często zmieniajš się w doœć przypadkowš i chaotycznš kopaninę. Znajšc jednak Nawałkę, te 134 sekundy zostanš obejrzane przez sztab szkoleniowy po wielekroć i poddane analizie.

Zwycięzcš obu meczów sparingowych jest Piotr Zieliński. Kropkę nad „i” postawił w 92. minucie spotkania na Stadionie Œlšskim, gdy pięknym uderzeniem zdobył gola i zaoszczędził kolegom rumieńców wstydu, że dali sobie odebrać prowadzenie.

Wygrani i przegrani

Zieliński był jednak wyróżniajšcš się postaciš już w pištek przeciwko Nigerii. Chociaż długo szukał sobie miejsca, to on stał za dwiema najlepszymi sytuacjami stworzonymi przez biało-czerwonych. Gdy murawę opuœcił Lewandowski, to pomocnik Napoli stał się motorem napędowym akcji ofensywnych. Z Koreš rozpędził się zdecydowanie szybciej. Już na poczštku meczu fantastycznie podawał do kapitana reprezentacji, ale Lewandowski Ÿle przyjšł piłkę. Przy akcji na 2:0 to ruch Zielińskiego do piłki okazał się kluczowy i tym samym, bez dotykania futbolówki, zrobił on miejsce Krzysztofowi Mšczyńskiemu, który asystował przy trafieniu Kamila Grosickiego. W drugiej połowie Zieliński stworzył niezłš okazję Arkadiuszowi Milikowi, no a sekundy przed końcem spotkania rozstrzygnšł mecz.

Teraz głowa Nawałki w tym, by jeden z jego ulubieńców potrafił częœciej mieć aż tak widoczny i wymierny (w statystykach) wpływ na mecze. Bo problem z Zielińskim jest taki, że wczeœniej już zdarzało mu się błyszczeć w sparingach (Dania, Islandia), ale kibice wcišż czekajš, aż w końcu stanie się tym wyczekiwanym reżyserem poczynań ofensywnych drużyny Nawałki. Potencjał ku temu ma gigantyczny, wystarczy przypomnieć, iż niedawno jego trener klubowy Maurizo Sarri powiedział, że Polak ma talent porównywalny z Kevinem De Bryune.

Pytanie, czy sš też przegrani tego zgrupowania. Powołany po raz pierwszy do kadry Paweł Jaroszyński, lewy obrońca Chievo Werona, jako jedyny nie pojawił się na murawie chociaż na minutę. Nawałka wyżej ocenił zarówno Macieja Rybusa, jak i Rafała Kurzawę (œwietna połowa z Nigeriš). Szanse wyjazdu na mundial byłego zawodnika Cracovii były niewielkie i nie urosły.

Negatywnie należy też ocenić występ Jakuba Œwierczoka i Łukasza Teodorczyka. Szczególnie napastnik Łudogorca Razgrad oddalił się od wyjazdu do Rosji. W meczu z Nigeriš po raz kolejny pokazał, że poziom międzynarodowy to może być jednak dla niego piętro za wysoko. Teodorczyk dostał 45 minut w spotkaniu z Koreš i też niczym nie zachwycił, stworzył znacznie mniej zamieszania niż grajšcy krócej Arkadiusz Milik. Tyle że Teodorczyk jest częœciš grupy od poczštku eliminacji, cegiełkę do awansu dołożył i dla Nawałki jest zastępcš Lewandowskiego, a nie partnerem.

Dopiero w Arłamowie podczas zgrupowania decydować się będš losy Tarasa Romanczuka (dobry występ przeciwko Korei), Przemysława Frankowskiego (na plus z Nigeriš) i Marcina Kamińskiego (sprokurował karnego w pierwszym meczu, ale zagrał nieŸle). 5 czerwca to oni będš obgryzać z nerwów paznokcie.