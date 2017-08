Piotr Apel: Polacy powinni głosować przez internet

Tematem rozmowy z posłem Kukiz'15 było zaproponowane przez prezydenta referendum. - Data referendum nie jest tak istotna, jak sama jego treść. Nie zgadzam się z tezą, że tych pytań powinno być jak najmniej. O kształcie powinni ostatecznie zdecydować obywatele. Myślę, że po to prowadzona jest przez prezydenta debata - powiedział Piotr Apel.

- Czasami mam wrażenie, że politycy odrywają się od tego, kto sprawuje w Polsce władzę. Sprawują ją obywatele. Powinniśmy się tego trzymać i tego pilnować - dodał gość programu.

Apel chwalił również rozwiązanie, które funkcjonuje we Włoszech. - Obywatele mają narzędzie do zawetowania ustawy przyjętej przez parlament. To jest wygodne i prodemokratyczne - skomentował.

Czy Kukiz'15 ma swoje oczekiwania wobec referendum i pytań, które mają się w nim pojawić? Jakie są oczekiwania od prezydenta? - W konstytucji powinien być zapis o systemie prezydenckim. Pytanie, czy obywatele chcą takiego rozwiązania. Druga kwestia to sama metoda wybierania parlamentu. Czy chcemy zmienić sposób wybierania? Powinno być też pytani dotyczące kompetencji samorządu. W konstytucji powinny być zapisy, które będą jasno rozgraniczać kompetencje samorządu. Kolejna kwestia to łączenie stanowisk - powiedział Apel.

Referendum powinno zawierać pytania dotyczące kwestii światopoglądowych? Andrzej Duda powinien zaproponować pytanie dotyczące relacji państwa z Kościołem? - Mam wrażenie, że relacje Kościół - państwo są wygodnym narzędziem, gdy nie ma się nic do powiedzenia. Nie widzę potrzeby, by w konstytucji zawierać informacje o tych relacjach. Samo odwołanie do wartości chrześcijańskich jest niekwestionowane. Wyrośliśmy w takiej, a nie innej kulturze. Nawet jeśli ktoś nie jest wierzący, to wartości chrześcijańskie są tożsame - skomentował gość programu.

Czy udział w referendum powinien być możliwy za pośrednictwem internetu? - Jak najbardziej. To jest przyszłość. Nie widzę powodu, by wyciągać na siłę ludzi z miejsc, w których mieszkają. Padają pytania o zabezpieczenia. Mamy taką technologię, która pozwoli na takie rozwiązanie - mówił Apel.