500+ - program, który daje i zabiera

Pomoc rzeczowa zamiast pieniędzy

Prof. Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Rzeczpospolita: Pojawiajš się pomysły, by ograniczyć 500+ tylko dla rodzin o niższych dochodach. To dobre pomysły?

Prof. Ryszard Bugaj: Nie sšdzę, by dobrym pomysłem było uzależnienie pieniężnego wsparcia rodzin od ich sytuacji materialnej. To mało efektywne rozwišzanie, kosztowne ze względu na potrzebę weryfikacji informacji o zarobkach i zachęcajšce do dostosowywania rejestrowanych dochodów do wyznaczonych limitów. Jeœli jest możliwoœć, takich rozwišzań należy unikać.

A może w ogóle zrezygnować z tego programu?

Lepszy taki program wsparcia rodzin niż żaden, więc nie można go zlikwidować. Ale uważam, że nie jest on optymalny. Można by było przedyskutować, w jakiej mierze dodatki dla dzieci powinny być œwiadczeniem pieniężnym, a w jakiej – œwiadczeniem rzeczowym. Moim zdaniem powinna przeważać ta druga forma. Chodzi o œwiadczenie bezpoœrednio zaadresowane do dzieci, a nie do rodziców, którzy wydajš pienišdze na nie wiadomo co. Mam na myœli dostęp do darmowej komunikacji publicznej, darmowe posiłki w szkołach, podręczniki i całš wyprawkę szkolnš, dodatkowe zajęcia edukacyjne, darmowy wypoczynek, itp. Oczywiœcie do tego pomoc w wychowywaniu młodszych dzieci, w tym bezpłatne żłobki i przedszkola, ale można też sobie wyobrazić niepieniężnš możliwoœć wyposażenia rodziny w wózki, ubranka, pieluchy itp.

To jest pana propozycja, jak zmienić program Rodzina 500+?

Obecnie tego programu tak radykalnie, przeprowadzajšc swoistš rewolucję z poniedziałku na wtorek, nie da się zmienić. Ale można go uzupełniać o te dodatkowe œwiadczenia rzeczowe. Z biegiem czasu częœć pieniężna, przy założeniu, że nie byłaby waloryzowana, mogłaby ulegać deprecjacji.

Dlaczego œwiadczenie rzeczowe sš lepsze niż pieniężne?

Co do zasady, państwo powinno wspierać rodziny, podejmować działania pronatalistyczne, tak by zwiększyć stopę urodzeń. Ale jeżeli ta pomoc jest uzależniona od dochodów, to rodzi wybór – praca o niskich dochodach czy życie ze œwiadczeń. Wolałbym, by pomoc była skonstruowana w taki sposób, by zwiększać preferencje dla aktywnoœci zawodowej, a nie odwrotnie. Nie ma rozwišzań idealnych, które majš albo same zalety, albo wady. Ale ostateczny bilans musi być na plusie.

—rozmawiała Anna Cieœlak-Wróblewska