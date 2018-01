BBC ucisza ofiary molestowania seksualnego?

Dyrektor BBC będzie przesłuchiwany w sprawie umów o pracę, prowadzšcych do uciszania ofiar molestowania seksualnego.

BBC jest oskarżane o uciszanie ofiar molestowania seksualnego i dyskryminacji płciowej poprzez zawieranie z nimi umów o poufnoœci, ujawnia brytyjski „The Independent”.

BBC pprzyznaje, że stosuje umowy o poufnoœci, które zawierajš klauzule zabraniajšce pracownikom wypowiadania się na temat wydarzeń majšcych miejsce w pracy. Odmawia jednak podania, ile takich umów zostało podpisanych w ubiegłym roku. „Umowy o poufnoœci to problem, którym wszyscy powinniœmy się zajšć. Sš one używane tylko po to, żeby utrudnić pracownikom wypowiadanie się o warunkach panujšcych w BBC i mogš być używane do ukrywania działań nielegalnych” - mówi była przewodniczšca Komitetu Równoœci Kobiet Maria Miller.

Tony Hall, dyrektor generalny BBC, będzie przesłuchiwany w przyszłym tygodniu przez Komitet Kultury, Mediów i Sportu. Sprawš zajmuję się też Komitet Równoœci Kobiet, a wnioski o wszczęcie formalnego dochodzenia złożyli też parlamentarzyœci z różnych partii.

„The Independent” sugeruje, że byli pracownicy BBC, którzy podpisali umowy poufnoœci mogš mówić o wydarzeniach w firmie jedynie, jeœli zostanš do tego zmuszeni przez sšd. Była współpracowniczka BBC Carrie Gracie potwierdza, że wszelkie publiczne wypowiedzi na temat BBC niosš za sobš ryzyko zwolnienia dyscyplinarnego, a jakikolwiek spór sšdowy kończy karierę pracownika i rujnuje go finansowo.