Takich skutków nie spodziewali się najwięksi zwolennicy Brexitu

W ciągu ostatnich czterech tygodni ceny oczekiwane przez sprzedających brytyjskie nieruchomości wzrosły o 1,2 proc., osiągając nowy rekord: średnio 317,281 funtów (ok. 1,5 mln zł) – wynika z danych wyszukiwarki nieruchomości Rightmove.

Rodziny z dziećmi do 11 roku życia są dwukrotnie bardziej skłonne przeprowadzić się do własnego domu w poszukiwaniu większej nieruchomości w pobliżu szkoły. Ceny typowych domów rodzinnych – trzy lub cztery sypialnie w zabudowie szeregowej – wzrosły o 5,4 proc. do poziomu 271 tys. funtów (1,3 mln zł) w stosunku do poprzedniego roku.

Analityk Rightmove Miles Shipside jest przekonany, że rodziny chcą się odciąć od zawirowań politycznych Wielkiej Brytanii. – Wydaje się, że dążenie do przeprowadzki bierze górę nad angażowaniem się w kampanie polityczne czy sprawy Brexitu. Dla wielu osób z tej grupy jest to wręcz rodzaj manifestu – komentuje dla The Guardian.

8 czerwca w Wielkiej Brytanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne.

Dane Rightmove zgadzają się z obserwacjami brokera Mortgage Advice Bureau. – Widzimy jedne z najbardziej gorących tygodni. Nabywcy są zdecydowani, a ich pewność siebie utwierdzana jest nastawieniem, że niezależnie od ekonomicznego i politycznego klimatu trzeba zachować spokój i iść do przodu – mówi dla Guardiana doradca agencji Brian Murphy.

Rosnące ceny sprawiają jednak także to, że rośnie liczba młodych Brytyjczyków, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupno własnej nieruchomości – poinformowała w zeszłym miesiącu firma ubezpieczeniowa Aviva. Od 2006 r. o 37 proc. wzrosła liczba 25-34-latków, których nie stać na usamodzielnienie się. - Jeśli ten trend będzie się utrzymywał, za 10 lat przybędą kolejne 452 tys. – podaje Aviva na postawie danych Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS). Między 2006 a 2016 rokiem cena domów dla kupujących wzrosła średnio o 45 proc.