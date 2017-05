Wybuch w Manchesterze. Co najmniej 19 ofiar

Co najmniej jedna eksplozja miała miejsce w hali Manchester Arena pod koniec koncertu piosenkarki Ariany Grande

Policja potwierdziła, że w wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 19 osób, a około 50 zostało rannych



Policja ostrzega, by "trzymać się z daleka" od terenu zdarzenia

Służby do odwołania traktują wybuch jako "incydent terrorystyczny"

03:18

Policja informuje, że na terenie, na którym doszło do wybuchu, wciąż jest wiele osób - pojemność Manchester Areny wynosi 21 tys. ludzi.

W ewakuację zaangażowane są autobusy oraz taksówki, które oferują bezpłatne przejazdy dla osób chcących opuścić teren Areny.

03:13

Brytyjski minister ds. bezpieczeństwa narodowego Ben Wallace wezwał do czujności - pisze Guardian. Nazwał zdarzenie "atakiem" i poprosił, by w przypadku zauważenia czegoś podejrzanego, dzwonić na specjalną linię 0-800 789-123. Policja informowała wcześniej, że traktuje zagrożenie jako atak terrorystyczny, ale czekamy w tej sprawie na potwierdzenie.

02:53

Na 2:00 lokalnego czasu (3:00 w Polsce) policja zapowiada konferencję prasową.

02:50

Kontrolowany wybuch w parku przy katedrze Manchesterze został przeprowadzony "na wszelki wypadek" z powodu porzuconych ubrań - informuje policja brytyjska.

You can hear the bang from the controlle explosion. We were told to stand against the wall but away from windows pic.twitter.com/3OUeCiiStT — Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) 23 maja 2017

02:48

- To brzmiało jak wystrzał. Początkowo myśleliśmy, że pękł reklamowy balon, ale później poczuliśmy wibracje i zdaliśmy sobie sprawę, że to nie było to. Nasi rodzice usłyszeli eksplozję z hotelu - cytuje 16-letniego świadka, uczestnika koncertu Guardian.

- Widzieliśmy ludzi padających na krzesła i próbujących się wydostać, a gdy wybiegliśmy, zobaczyliśmy krew na ścianach - opowiadała brytyjskiej gazecie 15-letnia dziewczyna.

02:41

W oświadczeniu wydanym na twitterze Manchester Areny czytamy, że do wybuchu, w którym śmierć poniosło co najmniej 19 osób, doszło poza terenem hali. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że zdarzenie miało miejsce w foyer, w pobliżu kas biletowych.

02:30

Policja ostrzega, że w pobliżu parku położonego obok katedry w Manchesterze dojdzie do kontrolowanej eksplozji. Park położony jest kilkaset metrów od Manchester Areny, po drugiej stronie stacji kolejowej.

02:23

Świadkowie relacjonowali w rozmowie z mediami "głośny huk" przypominający eksplozję w tylnej części mieszczącej 21 tys. osób hali, w pobliżu kas biletowych.

02:13

Policja potwierdza - co najmniej 19 osób zginęło w wyniku wybuchu, a około 50 jest rannych.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

02:10

Wielu amerykańskich urzędników twierdzi, że władze brytyjskie podejrzewają, iż w Manchesterze doszło do samobójczego ataku bombowego - twierdzi amerykańska telewizja NBC News. Brytyjski Telegraph informuje, że policja nie potwierdza tych doniesień.

BREAKING: Multiple U.S. officials say UK authorities suspect Manchester incident was conducted by a suicide bomber https://t.co/D0kEd0YliV pic.twitter.com/aqCtRQxHSt — NBC News (@NBCNews) May 23, 2017

Według komunikatu opublikowanego przez Greater Manchester Police na Twitterze, "służby ratunkowe reagują na doniesienia o eksplozji w Manchester Arena".

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) 22 maja 2017

"Prosimy, unikajcie tej okolicy podczas gdy służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia" – podkreślono w komunikacie dodając, że "szczegóły incydentu zostaną podane do wiadomości tak szybko, jak to będzie możliwe".

Pogotowie w Manchesterze prosi, by wzywać karetki tylko do wypadków zagrożenia życia i informuje, że w akcję ratunkową zostały zaangażowane duże jej zasoby.

Na miejscu są już specjalne jednostki saperskie. Policja systematycznie rozszerza kordon, którym otoczyła miejsce zdarzenia. Nad terenem latają policyjne helikoptery.

A bomb disposal unit has just arrived outside the Manchester Arena. Can also hear sniffer dogs being brought out of the vans pic.twitter.com/SgTPZxMLyg — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 22 maja 2017

National Rail, operator linii kolejowych w Wielkiej Brytanii, poinformował również o tym, że pobliska stacja kolejowa Manchester Victoria została wyłączona z użytku.

Wychodziliśmy z koncertu i gdy byliśmy przy samych drzwiach, nastąpiła wielka eksplozja i wszyscy zaczęli krzyczeć - powiedziała cytowana przez agencję Reuters Catherine Macfarlane.

- To była ogromna eksplozja - można to było poczuć w piersiach. Zrobił się chaos. Wszyscy zaczęli biegać i krzyczeć, próbując wydostać się z Areny - dodała.

Filmy i zdjęcia opublikowane w internecie pokazują panikę widzów zgromadzonych na koncercie i szereg pojazdów na sygnale w pobliżu mieszczącej 21 tys. osób hali.

BREAKING: Police: "Number of fatalities" at Ariana Grande concert in Manchester, England. Video shows panicked fans. pic.twitter.com/IK0kwj6T2x — Nina Harrelson ?? (@NinaHarrelsonTV) 22 maja 2017

Just arrived outside the Manchester Arena where there is a huge emergency service response including armed officers standing guard pic.twitter.com/kfF2lIaZXy — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 22 maja 2017

Świadkowie incydentu mówili w rozmowie z BBC, że do obrażeń mogło dojść w trakcie paniki, która wybuchła po głośnym huku. Ich zdaniem huk mógł zostać spowodowany np. przez pękające wielkie balony, które były elementem scenografii występu.

Informacja o wybuchu nie została na razie potwierdzona przez policję ani służby porządkowe, które znajdują się na miejscu.