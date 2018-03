Apoloniusz Tajner o przyszłości trenera skoczków.

Prezes Polskiego Zwišzku Narciarskiego Apoloniusz Tajner o przyszłoœci trenera skoczków.

Rzeczpospolita: Jak to właœciwie jest z umowš o dalszej współpracy ze Stefanem Horngacherem? Słychać głosy, że zostaje na pewno, odrzucił ofertę Austriaków. To złożył już podpis czy nie złożył?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Apoloniusz Tajner: Musimy poczekać do zawodów PŒ w Planicy, bo tak się umówiliœmy. Trener postawił nam kilka warunków zwišzanych z finansami, nie z własnym wynagrodzeniem, tylko z pomysłami, które trzeba będzie sfinansować, żeby zabezpieczyć rozwój kadry. To sš kosztowne sprawy. W zwišzku z tym to właœciwie Stefan czeka na naszš odpowiedŸ – czy pomożemy mu zrealizować te pomysły. Poza tym powiedział, co zrozumiałe, że musi naradzić się z żonš, bo praca to też sprawa rodzinna.

Skšd więc ten powszechny optymizm, że zostaje?

Bo na pewno jest chętny, no i wiemy, jakie warunki musimy spełnić, by zgodził się na dalszš współpracę, ale uzgodniliœmy, że dopiero w Planicy da nam ostatecznš odpowiedŸ.

Kontrakt będzie na dwa czy cztery lata?

Horngacher skłania się, by przedłużyć pracę o dwa lata, myœmy zaproponowali cztery.

Czy w czasie wstępnych rozmów używał pan argumentu, że Horngacher w Polsce mógł wreszcie walczyć o najwyższe sportowe cele, gdzie indziej tej szansy nie miał?

Sam mi mówił, że czuł potrzebę większego spełnienia w roli trenera, chciał mieć sukcesy największego kalibru. Mógł liczyć na umowę z Niemcami, ale tam długoletni kontrakt miał i ma Werner Schuster. Przyjšł więc propozycję pracy z reprezentacjš, która dawała mu szansę na sukces, udało mu się. Byłoby nielogiczne, gdyby miał z tego teraz rezygnować.

Jak wyglšdała pierwsza umowa z Horngacherem – wiele stron, aneksy, szczegółowe wyliczenie praw i obowišzków stron?

Wystarczyły trzy–cztery strony, w dwóch językach, po polsku i niemiecku.

Jeœli trener się zgodzi i będzie dalej pracował z reprezentacjš, oznaczać to będzie automatyczne przedłużenie umów i angaży całej dotychczasowej grupy wsparcia kadry? Krótko mówišc, Polski Zwišzek Narciarski kupi w tej umowie cały pakiet, z doktorem Haraldem Pernitschem, Matthiasem Prodingerem, Michalem Doleżalem i pozostałymi członkami zespołu Horngachera?

To też było w jego warunkach. Z Prodingerem nie mieliœmy umowy, wydaliœmy tylko zgodę na współpracę. Z Pernitschem i Doleżalem mamy umowy. Formalnie rzecz bioršc, przedłużenie kontraktu z Horngacherem oznaczałoby przedłużenie współpracy z tymi, których wskazałby trener. Gdyby Stefan zaproponował kogoœ nowego, to przyjęlibyœmy propozycję, bo to trener główny buduje i odpowiada za zespół. Obecny chodzi jednak jak szwajcarski zegarek, nie widzę powodu, by coœ w nim zmieniać.

Czy Horngacher wymienił konkretne instytucje naukowe lub przedsiębiorstwa, które mogłyby wesprzeć jego nowy program szkoleniowy?

Podał je bardzo dokładnie, ale dopiero gdy sprawa dojdzie do skutku, może podamy, kto i jak będzie współpracował z kadrš. Niech sam trener zadecyduje, czy będzie podejmował pewne działania w całkowitej poufnoœci, czy nie będzie mu przeszkadzało duże zainteresowanie tym tematem.

Czy główny trener zechce wpłynšć na zmniejszenie widocznego od miesięcy wyraŸnego kontrastu między osišgnięciami kadry A i kadry B?

Jest tym bardzo zainteresowany, także wspieraniem kadry juniorów, rozwojem klubów i szkół mistrzostwa sportowego. Oczywiœcie to nie jest jego główne zadanie, on może składać propozycje, kreować pomysły, sugerować rozwišzania. Szefowie wszystkich grup szkoleniowych spotykajš się po zakończeniu sezonu, to jest czas, gdy Horngacher może wymagać od nich przedstawienia pomysłów, planów, także ich publicznej akceptacji.

Skšd pańskim zdaniem bierze się moc Kamila Stocha w finale tej zimy?

Wišzałbym jš z bardzo wczesnym poczštkiem przygotowań Polaków do obecnego sezonu. Horngacher wzišł ich w obroty co najmniej miesišc wczeœniej niż inni. To był okres niezmiernie trudnego, fizycznego treningu. Teraz tamta praca daje efekty, napęd i utrzymanie formy, kiedy inni już powoli wysiadajš.

Kamil Stoch wygrał prolog konkursu Raw Air w Trondheim. Skoczył na odległoœć 140 metrów. Tyle samo osišgnšł trzeci – Stefan Kraft. Drugi – Andreas Stjernen – miał 141,5 metra. Miejsca pozostałych Polaków: 8. Dawid Kubacki, 11. Maciej Kot, 15. ex aequo Stefan Hula i Piotr Żyła, 25. Jakub Wolny. Wszyscy wystšpiš w dzisiejszym konkursie.