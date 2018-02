Skoki w Willingen: Norweg pogodził Niemców i Polaków

Daniel Andre Tande wygrał pierwszy konkurs w Willingen i prowadzi w niemieckim miniturnieju. Dawid Kubacki był trzeci, Kamil Stoch tuż za nim, Stefan Hula szósty

Przedostatni konkurs Pucharu Œwiata przed igrzyskami w Pjongczangu nie przyniósł niespodzianek – silni pozostajš silni, najlepsze miejsca dla Tande, Richarda Freitaga, trójki Polaków i Andreasa Wellingera nikogo nie dziwiš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do rywalizacji niemiecko-polsko-norweskiej bez najlepszych Japończyków, Austriaków, bez Szwajcara Simona Ammanna nie bardzo miał się kto wtršcić. Jeœli ktoœ mógł trochę narzekać, to Słoweńcy: najlepszy z nich Tilen Bartol był dopiero 10. Plus dla Daniela Hubera z austriackiej kadry B: zajšł 9. poozycję.

Na Mühlenkopfschanze – największej z dużych skoczni na œwiecie – było jak zawsze głoœno i barwnie. Skoki powyżej 140 m – liczne. Rekordzista dnia to Kubacki (149,5 m w serii próbnej). Flag biało-czerwonych powiewało dużo, to też nowa tradycja niemieckich konkursów.

Po pierwszej serii Stoch miał przewagę dwóch punktów nad Freitagiem, Kubacki był trzeci, Hula siódmy, przyszły zwycięzca z Norwegii – czwarty. Trochę zamieszania z wiatrem i polski lider w drugiej serii musiał się pogodzić z małš porażkš.

Pozostała polska trójka skakała solidnie. Jakub Wolny wreszcie walczył w drugiej serii tak, żeby wyraŸnie awansować. Obserwujšcy cichš walkę Piotr Żyły z Maciejem Kotem o czwarte miejsce w drużynie zobaczyli zmianę miejsc w porównaniu z Zakopanem – pan Piotr jakby odżył i był nieco lepszy od kolegi, ale czas podejmowania decyzji przez Stefana Horngachera jeszcze nie nadszedł, więc pochopnych wniosków wycišgać nie można.

W „Willingen Five" prowadzi Tande przed Freitagiem i Stochem, różnice sš niewielkie, rozstrzygnięcie przyjdzie w niedzielę. W Pucharze Œwiata Freitag powiększył przewagę nad Polakiem z 4 do 34 punktów, to też nie jest dużo.

Pogoda raczej sprzyjała skokom w sobotę, dzień póŸniej ma być równie przyjazna. Niedzielny konkurs zaczyna się już o 10.20, gdyż większoœć ekip chce jak najszybciej udać się na igrzyska do Korei Południowej. Transmisja z Willingen w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

I konkurs PŒ w Willingen: 1. D. A. Tande (Norwegia) 261,3 (148/146,5); 2. R. Freitag (Niemcy) 260,5 (149,5/141,5); 3. D. Kubacki 254,8 (145/139,5); 4. K. Stoch 254,5 (obaj Polska) (146/137,5); 5. A. Wellinger (Niemcy) 252,6 (143,5/141,5); 6. S. Hula (Polska) 248,9 (143,5/140); 7. J. A. Forfang 247,6 (134,5/144); 8. R. Johansson (obaj Norwegia) 245,7 (140/142,5); 9. D. Huber (Austria) 242,3 (143,5/138,5); 10. T. Bartol (Słowenia) 235,4 (145/135);... 13. P. Żyła 230,2 (139,5/132,5); 21. M. Kot 213,5 (132,5/129,5); 23. J. Wolny (wszyscy Polska) 204,1 (125/135,5).

Klasyfikacja „Willingen Five" (po 3. seriach): 1. Tande 393,0 pkt.; 2. Freitag 392,5; 3. Stoch 388,4; 4. Forfang 378,6; 5. Hula 374,5; 6. Wellinger 374,0; 7. Johansson 371,2; 8. Kubacki 370,3; 9. Bartol 365,3; 10. Huber 359,0;... 15. Żyła 345,2; 23. Kot 320,8; 25. Wolny 305,6.

Klasyfikacja PŒ: 1. Freitag 817 pkt.; 2. Stoch 783; 3. Wellinger 710; 4. Tande 665; 5. S. Kraft (Austria) 444; 6. J. Kobayashi (Japonia) 434; 7. Forfang 429; 8. A. Fannemel (Norwegia) 401; 9. Johansson 398; 10. Kubacki 379;... 13. Hula 298; 17. Żyła 250; 21. Kot 184; 37. Wolny 39.