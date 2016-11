Polacy są coraz mniej zadowoleni z pracy

Ponad 61 proc. Polaków jest zadowolonych z pracy – wynika z badań „Jakość życia w Polsce" opublikowanych właśnie przez GUS. Problem w tym, że liczba takich osób się zmniejsza. W 2013 r. było ich 70,3 proc.

Czas na podwyżkę?

– Ten spadek zdumiewa. Przecież sytuacja na rynku jest coraz lepsza, bezrobocie maleje, firmy walczą o pracowników, a zatrudnieni mogą liczyć na podwyżki – mówi Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku.

W czym problem? – Do niedawna Polacy cieszyli się, że w ogóle mają pracę. Teraz zaczynają dostrzegać, że ciągle zbyt mało zarabiają, ich prawa bywają łamane i że zamiast na etacie, pracują od kilku lat na zlecenie. To frustruje – mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.

Jego zdaniem do coraz bardziej krytycznej oceny rzeczywistości zawodowej dołożył się także program 500+. – Weźmy pod uwagę chociażby to, że aż 1,6 mln jedynaków otrzymało świadczenia w ramach tego programu. Wyobraźmy sobie, w jakiej biedzie ci ludzie musieli żyć (pieniądze na pierwsze dziecko otrzymują tylko ubodzy rodzice – red.). To, że załapali się na świadczenie, pokazało im, że praca, której poświęcają wiele godzin, jest tak bardzo źle wynagradzana – przekonuje Lewandowski.

Niezadowolenie z pracy może zwiększać i to, że chociaż wszędzie mówi się o rosnących pensjach, to cztery piąte pracowników żadnej podwyżki w ostatnich miesiącach nie dostało. – Ludzie dostrzegają rozbieżności między tym, co słyszą w mediach, a tym, co widzą na koncie – wyjaśnia Wojciechowski. – Wydaje im się, że skoro jest tak dobrze, powinni odczuć to w swoich portfelach. I trudno im zaakceptować to, że pensje nie rosną wszystkim równo.

Z badań przeprowadzonych przez portal InfoPraca.pl wynika, że niemal 90 proc. Polaków deklaruje, że jeśli nie dostaną w ciągu roku podwyżki, to poszukają nowego zajęcia. O wyższe wynagrodzenie poprosiło swoich szefów 45 proc. pracowników. Z drugiej strony niemal co trzeci ankietowany twierdzi, że nie rozmawia o podwyżce, bo boi się reakcji szefa. – Polacy wciąż nie potrafią patrzeć na pracodawcę po partnersku i często vice versa – mówi Marek Jurkiewicz, dyrektor portalu.

Badania GUS pokazują też, że w ostatnich latach przybywa umów o pracę na czas określony. W 2013 r. stanowiły 21,1 proc. wszystkich. Dwa lata później ich odsetek wzrósł do 28,8 proc. – Zauważamy, że przedsiębiorcy chętniej zamieniają umowy cywilnoprawne na stałe. Stąd coraz więcej umów o pracę na czas określony – wyjaśnia Lewandowski.

Ale firmy oferują kontrakt na czas określony nie tylko dlatego, że zwyczajowo pierwsza podpisywana umowa jest umową terminową. – Przedsiębiorcy są cały czas ostrożni, jeśli chodzi o koniunkturę w gospodarce. Nie wszyscy podzielali hurraoptymizm, który zapanował na rynku wiosną tego roku. Czuli, że może dojść do załamania, dlatego wybierali takie umowy, które nie związują im rąk w razie pogorszenia się koniunktury – tłumaczy Wiktor Wojciechowski.

Stać ich na samochód

Niemniej jednak Polacy pozytywnie oceniają swoje życie. Zadowolenie z niego deklaruje aż 80,1 proc. Odsetek tych, którym brakuje na jedzenie, spadł z 9,3 proc. w 2014 r. do 5,4 proc., a tych, których nie stać na samochód – z 12,4 do 8,9 proc.

W mniejszym stopniu – z 7,4 do 6,5 proc. – zmalał odsetek zagrożonych skrajnym ubóstwem.