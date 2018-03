Szybkie bmw wyśledzi pirata drogowego

600 tys. wykroczeń w 2017 r. ujawniono dzięki autom z wideorejestratorem. Na drogi ruszyło 50 nowych pojazdów.

Policja wzbogaci się w tym roku o 140 nowoczesnych, nieoznakowanych bmw z wideorejestratorami. Już teraz 50 aut tej marki z nowo kupionej partii patroluje drogi i namierza kierowców, którzy łamiš przepisy.

– W minionych dwóch latach dzięki pojazdom wyposażonym w wideorejestratory policjanci ujawnili ponad 1,2 mln wykroczeń popełnionych przez kierowców – mówi nam Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Łšcznie w kraju drogówka ma do dyspozycji ok. 400 samochodów z wideorejestratorami (większoœć nieoznakowanych). To m.in. skody superb, ople insignia i vw passaty. Nowy nabytek, który pozwoli wytropić piratów, to bmw 330i xDrive. Do każdej komendy wojewódzkiej trafiło już œrednio po kilka takich aut.

– Mamy dziœ 30 samochodów wyposażonych w wideorejestratory, w tym trzy nowo zakupione bmw serii 3 – mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka œlšskiej policji.

Kilka nowych aut trafiło także m.in. do policji wielkopolskiej, dolnoœlšskiej, jedno do garnizonu stołecznego.

Ich przydatnoœć – jak twierdzš funkcjonariusze – jest ogromna. Urzšdzenia rejestrujš prędkoœć i inne wykroczenia. – W tym wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, np. na podwójnej cišgłej, czy nieustępowanie pierwszeństwa na oznakowanym przejœciu dla pieszych, kiedy jeden kierowca się zatrzymuje, a stojšcy na pasie obok już nie – mówi Krzysztof Zaporowski z komendy we Wrocławiu.

W 2017 r. dzięki autom majšcym wideorejestratory ujawniono 596 tys. wykroczeń kierowców (rok wczeœniej o 58 tys. więcej). To znaczšca skala, zwłaszcza że w ten sposób wyłapywane sš najpoważniejsze nadużycia na drogach – w tym szaleńcza jazda z prędkoœciš nawet kilkakrotnie większš niż dozwolona. – Zatrzymujemy kierowców, którzy przekraczajš prędkoœć nawet o 200 km na godzinę – zaznacza Kamila Szulc z Komendy Stołecznej.

Skutki szaleńczej jazdy, wyprzedzania na trzeciego bywajš tragiczne. Nadmierna prędkoœć – to po wymuszeniu pierwszeństwa przejazdu – druga w kolejnoœci główna przyczyna wypadków drogowych – wynika z policyjnych danych. W ubiegłym roku była przyczynš 6671 wypadków, rok wczeœniej o ok. 500 więcej.

W grudniu ub.r. w Kobyłce pod Warszawš 22-letni wtedy Grzegorz W. zabił rozpędzonym samochodem trzy kobiety wracajšce z pasterki. Jechał za szybko, a przed przejœciem dla pieszych nie wyhamował. To zaledwie jeden z dramatów, do których przyczyniła się brawura. Sytuacji potencjalnie groŸnych – gdzie pirata, zanim doprowadzi do nieszczęœcia, zatrzymuje policja – jest mnóstwo.

Większoœć kierowców honoruje wskazania wideorejestratora. – Dzięki tym urzšdzeniom ujawniliœmy w ubiegłym roku 22,5 tys. wykroczeń, wymierzajšc 21 tys. mandatów, a pół tysišca kierowców daliœmy pouczenia. Tylko 419 wniosków o ukaranie kierowców, którzy nie zgodzili się przyjšć mandatu, skierowaliœmy do sšdu – wskazuje Kamila Szulc.

Częœć kierowców kwestionuje wskazania wideorejestratorów – twierdzi, że aby zbadać prędkoœć, policyjny wóz musi jechać za autem pirata przynajmniej kilka sekund w takiej samej odległoœci. – To sposób na przewleczenie sprawy – uważajš policjanci.

– Zwykle piraci drogowi namierzani przez samochody z wideorejestratorami przekraczajš prędkoœć o kilkadziesišt kilometrów, jadšc za szybko przez dłuższy odcinek – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak jest za granicš? – W krajach Europy Zachodniej znacznie bardziej niż w Polsce rozbudowany jest system fotoradarów stacjonarnych, a to zwiększa szansę na otrzymanie mandatu za łamanie przepisów, w tym przekroczenie dopuszczalnej prędkoœci, przejazd na czerwonym œwietle i inne wykroczenia – mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego.