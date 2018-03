Zrujnowani dwudziestolatkowie

Młodzi pożyczajš na potęgę, by mieć na zachcianki. Z pracš sš na bakier, więc jak spłacš długi?

W dramatycznym tempie przybywa dłużników poniżej 25. roku życia. W cišgu ostatniego roku ich liczba wzrosła aż o jednš trzeciš – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, do którego dotarła „Rzeczpospolita".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Obecnie w KRD zarejestrowanych jest 152 tys. osób w wieku 18–25 lat, gdy rok wczeœniej – 110 tys. Jeszcze szybciej roœnie ich zadłużenie. W grudniu 2016 r. wynosiło 309 mln zł, obecnie doszło już do 535 mln.

– Dominujš osoby, które zacišgajš pożyczki na zaspokajanie drogich zachcianek, na które ich nie stać. Najważniejsze dla nich jest, by w mediach społecznoœciowych pochwalić się wakacjami w ciepłych krajach, markowymi ubraniami, drogim sprzętem elektronicznym – mówi Jakub Kostecki, prezes firmy Kaczmarski Inkasso. Jak tłumaczy, ich długi to głównie: niespłacone pożyczki, nieuregulowane rachunki telefoniczne i niezapłacone mandaty.

– Młodzi wpadajš w pułapkę odroczonej płatnoœci. Posługujšc się kartš kredytowš, nie czujš ciężaru wydatków. A to, że dzięki sklepowym promocjom za nabyty towar mogš zapłacić dopiero po dwóch miesišcach, pomaga im szybko podjšć decyzję – tłumaczy zachowanie młodych konsumentów psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki.

Długi trzeba jednak kiedyœ spłacić. Z czego, skoro młodzi nie garnš się do roboty? – Największym problemem wœród młodych pracowników jest brak chęci do pracy. Szybko się nudzš i wtedy rezygnujš z zatrudnienia – twierdzi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie (Œlšsk to region, w którym mieszka najwięcej młodych dłużników – 21 347; najmniej jest ich na Podlasiu – 2498).

Zdaniem prof. Mariusza Jędrzejki, pedagoga i socjologa, niefrasobliwoœć w wydawaniu to efekt łatwego dostępu do gotówki. – Młodzi wiedzš, że w firmach pożyczkowych dostanš gotówkę bez problemu, nie rozumiejš więc, po co majš długo i ciężko pracować – tłumaczy.

Inne dane wskazujš, że przybywa młodych szukajšcych zarobku w hazardzie. Według firmy Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie wœród graczy w lutym tego roku było aż 33 proc. osób między 18. a 25. rokiem życia. Rok wczeœniej odsetek ten był znacznie mniejszy i wynosił 23 proc. >A5