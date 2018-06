Finlandia: Skrzynki pocztowe w Helsinkach będą tęczowe

Fiński dostawca usług pocztowych, Posti, umieści na części żółtych skrzynek pocztowych w Helsinkach tęczowe panele, aby uhonorować Helsinki Pride Week - tydzień, w czasie którego organizowane są wydarzenia dotyczące społeczności LGBT. Helsinki Pride Week rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 1 lipca.

Tęczowe panele zostaną umieszczone na skrzynkach znajdujących się w centrum Helsinek. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Posti, Noomi Jägerhorn wyjaśniła, że firma jest dumna ze wspierania swoich "różnorodnych (ang. diverse - słowo odnoszące się w tym kontekście do przedstawicieli mniejszości, w tym seksualnych - red.) i kompetentnych" pracowników.



Jak mówiła Jägerhorn pomysł ozdobienie skrzynek pocztowych tęczowymi panelami pojawił się w firmie w czasie dyskusji nad tym, w jaki sposób Posti może zaangażować się w Helsinki Pride Week.

- Promocja parytetów, równości i praw człowieka to dla nas ważna sprawa. Jesteśmy przywiązani do tych kwestii kształtując politykę naszej firmy. Dla nas, pracodawców, ważne jest zapewnienie, by każdy nasz pracownik czuł się akceptowany, ponieważ są oni i czują się ważną częścią społeczności naszej firmy - wyjaśniła Jägerhorn.

Posti poinformowało, że wybrało już skrzynki pocztowe w centrum Helsinek, które zostaną ozdobione tęczowym wzorem w czasie Helsinki Pride Week.