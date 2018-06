Szkoła pisze do uczennic: Ukryjcie bieliznę, to nie basen

Uczennice szwajcarskiej szkoły średniej Gymnasium Oberaargau znajdującego się w mieście Langenthal, w kantonie Berno, są oburzone mailem, jakiego otrzymały od szkoły ws. swojego ubioru.

W e-mailu rozesłanym do uczennic, dyrektor placówki, Barbara Kunz sugeruje, by - mimo upałów - dziewczęta pamiętały o właściwym ubiorze.

Następnie Kurz pisze, że uczennice powinny "zakrywać więcej ciała dla swojego bezpieczeństwa i z szacunku do innych".

Rysunek załączony do e-maila wskazuje, że uczennice powinny unikać topów bez ramiączek i "stale widocznej" bielizny.

"Pamiętajcie, że nie przychodzicie tu na basen" - wyjaśnia Kunz.

Uczennice zareagowały na e-maila oburzeniem zwracając uwagę, że nie odnosi się on w ogóle do strojów, w jakich do szkoły powinni przychodzić uczniowie.

- Traktują nas jak obiekty. To oczywisty seksizm - ocenia 17-letnia uczennica w rozmowie z portalem "20 Minuten".

A 18-letnia Michelle Stauffer dodaje, że jeśli szkoła chce wprowadzać zasady dotyczące ubioru, to powinny one dotyczyć również uczniów.

Niektóre uczennice - jak czytamy w "20 Minuten" zaczęły specjalnie ubierać się prowokacyjnie po otrzymaniu e-maila.

Kunz w rozmowie z dziennikiem "Berner Zeitung" tłumaczyła, że chodziło o to, by zwrócić uwagę dziewcząt na wrażenie, jakie mogą wywoływać swoim strojem. Dodała, że w e-mailu nie było mowy o żadnych karach za niewłaściwy strój, ani o zobowiązaniu do określonego sposobu ubierania się.