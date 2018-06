Interwencja policji w przedszkolu. Było prowadzone nielegalnie

Zaniepokojeni rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola niepublicznego przy ul. Noakowskiego w Szczecinie postanowili zainterweniować. Zwrócili uwagę na brak jedzenia, nagłe zmiany kadrowe i "dziwne zachowanie jednego z pracowników". W wyniku zgłoszenia, interweniowała policja. Okazało się, że przedszkole było prowadzone nielegalnie.

Policjanci potwierdzają, że wczoraj interweniowali w jednej z placówek oświatowych na terenie Szczecina - pisze Onet. Chodzi o przedszkole niepubliczne, które znajduje się na ul. Noakowskiego. - Policjanci interweniowali po tym jak opiekunowie dziecka zawiadomili o dziwnym zachowaniu jednego z pracowników placówki - mówi podkom. Mirosława Rudzińska. - W tej chwili trwają czynności wyjaśniające. Ustalamy czy zachowanie tej osoby związane było ze złamaniem prawa - dodaje.

Nie wiadomo, o jakie "dziwne zachowanie" dokładnie chodzi. Policja nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia. Z informacji, do których dotarł jednak Onet, wynika, że placówka była najprawdopodobniej prowadzona przez osobę nieuprawnioną. Rodziców zaniepokoił fakt, że dzieci nie otrzymują w przedszkolu regularnych posiłków. - W dodatku w ostatnim czasie dochodziło do nagłych zmian kadrowych, nauczyciele nagle odchodzili z pracy. Z tego powodu nie było właściwej opieki - mówi Onetowi osoba znająca sprawę.

Według relacji rodziców, w placówce nie było dostępu ani do ciepłej, ani do pitnej wody. Podkreślają, że nie mają zastrzeżeń do pracy nauczycieli. Problemy miała sprawiać dyrekcja przedszkola. - W ciągu ostatniego roku nastąpiła zmiana w dyrekcji i obecnie przedszkole zarządzane jest przez niekompetentnego, nieszczerego człowieka, który swoim zachowaniem i brakiem dbałości o bezpieczeństwo i komfort dzieci i pracowników, zmusił do odejścia całą wspaniała kadrę i znakomitą większość obecnych podopiecznych - pisze na stronie przedszkola jedna z mam. - Dyrekcja mimo wielu próśb odmawia wyjaśnień czy nawet spotkania z rodzicami. Nie fundujcie swojemu dziecku traumatycznych doświadczeń, które stały się udziałem naszych dzieci! - dodaje.

Już wczoraj rodzice mieli otrzymać informację, żeby dzieci do przedszkola nie przyprowadzać, ponieważ placówka zostanie zamknięta. Policja na razie nie potwierdza jednak tych doniesień. Sprawą zainteresowało się również Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. My próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją przedszkola, jednak numer telefonu podany na stronie placówki od samego rana nie odpowiada.