Indonezja: 100 ofiar zatrutego alkoholu

Z powodu zatrucia domowej roboty alkoholem, na indonezyjskiej wyspie Jawa zmarło ponad 100 osób.

Jak informuje The Washington Post, œmiertelne przypadki odnotowano w Dżakarcie oraz w prowincji Jawa Zachodnia.

Władze prowincji ogłosiły wczeœniej stan wyjštkowy, ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zatrzymanych zostało co najmniej 12 osób, które podejrzane sš o produkcję i sprzedaż zatrutego alkoholu.

Nie wiadomo, czy za otrucia odpowiada metanol. Trwa œledztwo, podczas którego policja sprawdza, czy do alkoholu nie dodano œrodka przeciwko insektom. - To była mieszanka składników nie do konsumpcji. Badamy jego zawartoœć - powiedział rzecznik policji Trunoyudo Wisnu Andiko.

Na konferencji prasowej policja pokazała ogromne iloœci skonfiskowanego alkoholu. Częœć była w małych, przezroczystych, plastikowych torbach.

Jak powiedział zastępca szefa policji Muhammad Syafruddin, produkcja nielegalnego alkoholu musi zostać całkowicie wyeliminowana.

W Indonezji, piwo, wino i wódka sš stosunkowo drogie przez wysoki podatek. Wiele osób zaopatruje się wobec tego w alkohol z nielegalnych Ÿródeł.

Jest to spowodowane tym, że ludzie chcš pić alkohol, a produkty nie sš dostępne na legalnym rynku - powiedział Sugianto Tandra, badacz z Centre for Indonesian Policy Studies.