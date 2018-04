Chiny: Dziecko urodziło się cztery lata po śmierci rodziców

W Chinach na œwiat przyszło dziecko, którego biologiczni rodzice zmarli przed czterema laty w wypadku samochodowym - informujš chińskie media.

Dziecko urodziła matka-surogatka.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Para, która zmarła w wypadku w 2013 roku, przed tragicznš œmierciš starała się o dziecko i planowała poddać się procedurze in vitro. Zdšżyła też zamrozić kilka zarodków, które miały zostać wykorzystane w procedurze sztucznego zapłodnienia.

Po œmierci małżeństwa ich rodzice stoczyli przed sšdami walkę o to, by uzyskać prawo do owych zarodków.

Ostatecznie sšd - w tej bezprecedensowej sprawie - uznał, że rodzice zmarłej pary majš takie same prawo do zarodków jak zmarli małżonkowie.

W efekcie w grudniu 2017 roku surogatka z Laosu urodziła dziecko, którego biologiczni rodzice nie żyjš od czterech lat.

Chłopiec ma na imię Tiantian. Po jego narodzinach pojawiła się wštpliwoœć jakiej narodowoœci jest dziecko - ponieważ kobieta, która je urodziła nie posiada chińskiego obywatelstwa. Dziadkowie dziecka musieli więc poddać się badaniom DNA by dowieœć, że sš spokrewnieni z chłopcem i jego biologicznymi rodzicami, obywatelami Chin.