Wykształconym ludziom trudniej zdobyć prawo jazdy

Badanie, które przeprowadzono na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Privilege DriveXpert wskazujš że ludzie bez wykształcenia majš większe szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Jak informuje „The Independent” badanie przeprowadzone zostało na grupie 1564 Brytyjczyków. Według jego wyników, 59 proc. osób bez wykształcenia zdało egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Wœród osób, które majš zdanš maturę, za pierwszym razem prawo jazdy zdobyło 51 proc. badanych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przeprowadzone badanie wykazało także, że osoby, które specjalizujš się w różnych dziedzinach sztuki, potrzebujš mniej egzaminów, aby zdobyć prawo jazdy, niż osoby, które studiujš nauki œcisłe. W opinii doktora Lee Hadlingtona z De Montfort University, ma to zwišzek z tym, że osoby, które nie posiadajš formalnych kwalifikacji, często pracujš w zawodach, które zwišzane sš ze zręcznoœciš. - To może sprawiać, że bardziej nadajš się do niektórych wyzwań, takich jak na przykład egzamin na prawo jazdy - podkreœlił.

Szefowa Privilege DriveXpert Charlotte Fielding podkreœla jednak, że zdanie egzaminu na prawo jazdy za pierwszym razem nie jest wskaŸnikiem umiejętnoœci kierowcy. - To nie jest najważniejsza rzecz, jeœli chodzi o zdolnoœć prowadzenia samochodu, ponieważ wiele umiejętnoœci, nabywamy przez doœwiadczenie na drogach - powiedziała. - Badanie pokazuje zwišzek sukcesów akademickich i zawodowych oraz pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy - dodaje.