Sprawca skatowania psa ścigany listem gończym

Policja wystawiła list gończy za mieszkańcem Chełmży, Bartoszem Donarskim. 30-letni mężczyzna podczas nieobecnoœci rodziny skatował czteromiesięcznego szczeniaka o imieniu Fijo.

Zwierzę leżšce w kałuży krwi znalazła żona sprawcy. Pies ma złamany kręgosłup i szczękę, wybite zęby, połamane żebra. Ma sparaliżowane tylne łapy.

Pies, który przebywa w klinice, jest po operacji kręgosłupa. Trwa walka o przywrócenie mu choć częœciowej sprawnoœci. Fijo jest pod opiekš Fundacji dla Szczeništ Judyta z Nowej Suchej.

Do skatowania psa doszło przed miesišcem. Od tej pory sprawca, 30-letni Bartosz Donarski, ukrywa się przed organami œcigania. Za czyn, którego się dopuœcił, grożš mu trzy lata więzienia.

Na stronie internetowej KMP w Toruniu opublikowany został list gończy wraz z wizerunkiem sprawcy.

Wszystkie osoby, które mogš pomóc w ustaleniu miejsca jego przebywania proszone sš o kontakt z najbliższš jednostkš Policji lub prokuraturš lub z numerami 997, 112 bšdŸ z dyżurnym Komisariatu Policji w Chełmży 56 675 19 00.

Nie jest wykluczone, że mężczyzna uciekł z Polski.

To all in Scotland and the rest of UK.His name is Bartosz Donarski and he escaped from Poland.He beat and tortured little puppy, who is now fighting for his life.The Polish Police issued an arrest warrant and believes that he fled to Scotland.Please RT @policescotland @tvn24 pic.twitter.com/L7wXIHvLSe