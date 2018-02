Łoś strącił helikopter. Nie przeżył

W amerykańskim stanie Utah dorodny łoœ stršcił œledzšcy go helikopter. Zwierzę wyskoczyło w kierunku maszyny i zahamowało ruch wirnika. Nie przeżyło.

Do wypadku doszło, gdy dwuosobowa załoga helikoptera zeszła do poziomu 3 m nad ziemiš, by na uciekajšcego łosia zarzucić siatkę.

Zwierzę było œledzone w celu założenia mu nadajnika, który umożliwiałby œledzenie przemierzanych przez nie tras.

W tym celu załoga helikoptera miała zarzucić na zwierzę siatkę, a następnie potraktować je œrodkiem usypiajšcym.

Niestety, wystraszony łoœ próbował dosięgnšć helikoptera. Wyskoczył ku niemu i zaplštał się w skrzydła wirnika.

Maszyna spadła. Jej załodze nic poważnego się nie stało, ale łoœ tej walki nie przeżył. Po badaniu stwierdzono, że podczas ataku na helikopter doznał œmiertelnych obrażeń.

