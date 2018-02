Rosja: Nie zagłosujesz? Będziesz musiał przyjąć geja

Rosjanie, którzy nie zagłosujš w wyborach prezydenckich w przyszłym miesišcu, ryzykujš, że ich kraj zamieni się w państwo przyjazne homoseksualistom, a obywatele do 60 roku życia będš kwalifikować się do poboru do wojska - ostrzega rozprzestrzeniajšcy się w internecie film, do którego... nikt się nie przyznaje.

Trzyminutowy film, w którym występujš profesjonalni aktorzy, został opublikowany w mediach społecznoœciowych w pištek. Do tej pory zdšżyły go obejrzeć miliony widzów. Aktorzy deklarujš, że nie wiedzš, kto film zamówił.

Akcja filmu ma miejsce 17 marca, w przeddzień prezydenckich wyborów. Rozpoczyna się od rozmowy męża z żonš - ten pierwszy chce, by nie włšczać budzika, ponieważ następnego dnia jest niedziela i można się wyspać. Kpi z żony, zwracajšcej mu uwagę, że od rana sš wybory. "Tak jakby nie mogli wybrać kogoœ bez ciebie" - stwierdza.

Gdy zasypia, œni mu się najpierw oficer, który przychodzi do jego domu, usiłujšc zacišgnšć mężczyznę do wojska. - Przecież mam 52 lata - mówi. - Doskonale. Wiek poborowy został podniesiony do 60 lat - odpowiada wojskowy. - Przez kogo - pyta mężczyzna. - Przez prezydenta - słyszy w odpowiedzi.

Zdezorientowany udaje się do kuchni, po drodze spotykajšc syna, który chce od niego pieniędzy "na ochronę w szkole". Gdy wchodzi do kuchni, zastaje w niej nie tylko żonę, ale i wytatuowanego mężczyznę. - Kto to jest? - pyta. W odpowiedzi dowiaduje się, że jest to homoseksualista, który na mocy nowego prawa został na tydzień umieszczony w rodzinie, do czasu znalezienia nowego partnera. - Jeœli nie znajdzie nowego partnera w cišgu tygodnia, ty będziesz w zastępstwie jego partnerem - mówi do męża żona. Bohater filmu kryje się w łazience, gdzie jednak słyszy, że liczba wizyt w WC jest limitowana.

Jak w klasycznym horrorze, mężczyzna budzi się na dŸwięk budzika. - Co za zwariowany sen - stwierdza, jednak po chwili zauważa, że zamiast żony, w łóżku obok niego leży wspomniany gej. Po chwili budzi się drugi raz, już naprawdę, wyrywa ze snu żonę, krzyczšc "Dziœ dzień wyborów, wstawaj... zanim będzie za póŸno!"

Opozycyjni dziennikarze uważajš, że film został wyprodukowany przez osoby wspierajšce prezydenta Władimira Putina. Podkreœlajš, że Kreml liczy na wysokš frekwencję, która podkreœlałaby mandat Putina. Opozycjonista Aleksiej Nawalny, który nie został dopuszczony do wyborów, namawia zaœ do ich bojkotu. Rzecznik rosyjskiej komisji wyborczej zaprzeczył, że organ przeprowadzajšcy wybory nie ma nic wspólnego z filmikiem.

Ksenia Sobczak, która startuje w wyborach, okreœliła film jako "podżeganie do nienawiœci". - Moim zdaniem można się œmiać ze wszystkiego - z Hitlera, z gejów też. Ale żeby eksponować społecznoœć LGBT na zagrożenie w homofobicznym kraju - to już nie jest żartem - oceniła.