Niemcy: Sąd Najwyższy zdecyduje, jak zwracać się do klientek

Starsza kobieta z Kraju Saary protestuje przeciwko koniecznoœci wypełniania w banku formularzy, w których instytucja zwraca się do niej jak do mężczyzny.

Obecnie bank kobiety używa w swoich formularzach typowo męskiej wersji "klient" (niem. "Kunde"). Niemka, która poskarżyła się na takie traktowanie, dziwi się, dlaczego musi być właœnie "klientem", a nie "klientkš" (niem. "Kundin").

We wtorek w sprawie wypowie się Sšd Najwyższy w Karlsruhe. Jeœli przyzna on racje kobiecie, standardowe formularze będš musiały być uzupełnione o wersje żeńskie rzeczowników w bank czy instytucjach państwowych.

- To ważna zasada - powiedział Wendt Nassall, który jest prawnikiem kobiety. Adwokat stwierdził, że sprawa dotyczy równoœci płci.

Stevie Schmiedel, założycielka feministycznej organizacji Pinkstinks, uznała z kolei, że niedopuszczalne jest, by sto lat po przyznaniu kobietom prawa do głosowania, nadal zwracano się do nich jak do mężczyzn. - Nie mogę uwierzyć, że w 2018 roku nadal do wszystkich płci zwraca się w formie męskiej - powiedziała.

Jednak Stowarzyszenie Niemieckich Sparkassen widzi sprawę inaczej. Dla niego to kwestia pragmatyzmu. Organizacja podkreœla, że zwraca się do klientów zgodnie z ich płciš w bezpoœredniej korespondencji. Męska forma używana jest tylko w ogólnych formularzach.

Podobnie stwierdził sšd w Kraju Saaty, który wczeœniej rozpatrywał skargę kobiety. "Męska forma była używana w ogólnej mowie jako zbiorowe odniesienie dla obu płci przez dwa tysišce lat. Mówimy o niczym więcej, jak tylko o historycznie rozwiniętej konwencji o tym, jak się ze sobš komunikujemy" - stwierdził sšd.

Te argumenty odrzuciła Mechtild Düsing, członek zarzšdu Niemieckiego Towarzystwa Prawników. - To co było słuszne dwa tysišce lat temu nie musi być słuszne obecnie - zauważyła.

Jeœli Sšd Najwyższy przychyli się do tego stanowiska, powstanie kolejny problem - formularze będš musiały być zmienione - ale jak?

Według Stevie Schmiedel w formularzach powinno się znaleŸć "Kund*in" lub "Kund_in". Ale może też być "Kund/in" czy "KunIn". Jednak bioršc pod uwagę, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał niedawno istnienie trzeciej płci, równie dobrze do odpowiednich rubryk może tracić "KundX".