USA: Dał klapsa dziennikarce. "Lekarz mi tak radził"

H. Brandt Ayers, prezes zarzšdu Consolidated Publishing, firmy wydajšcej w Alabamie m.in. dziennik "The Anniston Star", zrezygnował ze stanowiska po tym, jak został oskarżony o to, że w latach 70-tych dopuœcił się molestowania seksualnego jednej z dziennikarek.

Ayers przyznał się do tego, że w latach 70-tych, wbrew woli dwudziestokilkuletniej wówczas dziennikarki, Veroniki Pike Kennedy, dał jej klapsa. Wczeœniej sprawę upubliczniła sama Kennedy, która twierdziła, że doszło do tego w 1975 roku w redakcji.

Mimo dymisji Ayersa jego rodzina zachowa kontrolę nad firmš. Prezesem zarzšdu zostanie teraz jego żona.

Ayers w oœwiadczeniu napisał, że rezygnuje ponieważ jest dla niego ważne, aby dziennik wcišż "służył społecznoœci Anniston i by nic nie stało na przeszkodzie w zachowaniu gazety jako niezależnego medium".

W ostatnich dniach wiele byłych reporterek oskarżało Ayersa o niewłaœciwe zachowanie wobec nich.

W latach 60-tych Ayers przejšł "The Anninston Star" od swojego ojca i zaczšł sam publikować w gazecie, walczšc o prawa Afroamerykanów i potępiajšc bigoterię i zaœciankowoœć mieszkańców Południa. Ayers był w tamtym czasie goršcym zwolennikiem integracji rasowej w szkole.

Jednoczeœnie jednak, jak wynika z relacji byłych dziennikarek gazety, dopuszczał się molestowania. Veronika Pike Kennedy wspomina, że po tym jak dał jej klapsa "nadal chciała pracować jako dziennikarka", ale jednoczeœni "nienawidziła Ayersa każdš komórkš swojego ciała".

Ayers w odpowiedzi na te zarzuty odparł, że "popełniał błędy jako młody dziennikarz" (w 1975 roku miał 40 lat), ale nie sprecyzował jakie to błędy. Jednak składajšc rezygnację przyznał się do niewłaœciwego zachowania wobec jeszcze jednej dziennikarki, Wendy Sigal, której miał dać klapsa w jej domu w 1973 lub 1974 roku. Co ciekawe Ayers twierdzi, że zrobił to, bo poradził mu to lekarz w zwišzku z "dolegliwoœciš" na jakš miała cierpieć dziennikarka. - Zadzwoniłem do lekarza i spytałem co mam zrobić, a on odpowiedział "uspokój jš" - wspominał.

Anniston jest miastem w Alabamie liczšcym 22 tysišce mieszkańców.

Obecny wydawca "The Anniston Star", Bob Davis podkreœla, że w gazecie obecnie molestowanie seksualne jest zdecydowanie zwalczane.