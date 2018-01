Sondaż: Czy już czas ograniczyć handel alkoholem w nocy

Czy należy ograniczyć handel alkoholem między godzinš 22 a 6 rano? Większoœć Polaków nie ma wštpliwoœci - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Od 1 stycznia 2018 roku zabronione ma być spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych – z wyjštkiem wyznaczonych. Ponadto samorzšdy będš mogły okreœlać maksymalnš liczbę punktów sprzedaży piwa, a także ograniczyć handel alkoholem między 22 a 6 rano. Takie zmiany zawiera nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci, autorstwa posłów PiS.

Prawie 60 proc. badanych Polaków jest przeciwnych ograniczeniu handlu alkoholem między godzinš 22 a 6 rano. Za tym pomysłem jest trzech na dziesięciu ankietowanych. 12 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Częœciej przeciwnikami wprowadzenia takiego ograniczenia sš mężczyŸni (66 proc.), osoby do 24 roku życia (66 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (63 proc.), dochodzie od 3001 do 5000 zł (63 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (66 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Latem zespół Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa TrzeŸwoœci ocenił, że rozwišzaniem problemu nadmiernego spożycia alkoholu w Polsce mógłby być całkowity zakaz reklamy alkoholu i zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych czy w nocy. Oznaczałoby to poważne problemy finansowe dla wielu tego typu punktów, oraz praktycznš likwidację wielu sieci nocnych sklepów specjalizujšcych się w napojach alkoholowych.

Sierpień - miesišc trzeŸwoœci. Bp Bronakowski: tysišce Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol; wcišż wzrasta jego spożycie — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 1 sierpnia 2017

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie serwisu rp.pl wynika, że większoœć ankietowanych nie chce zakazu reklamy alkoholu w Polsce.