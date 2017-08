Zmarła Ruth Pfau nazywana "pakistańską Matką Teresą"

Pfau przybyła do Karaczi w Indiach w 1960 roku i od tego czasu opiekowała się tamtejszymi chorymi wywodzącymi się z najniższych grup społecznych.

Była założycielką Centrum dla Trędowatych Marii Adelajdy w Karachi, gdzie pracowała do śmierci.

Pakistan ma wyprawić Pfau pogrzeb państwowy. Premier kraju, Shahid Khaqan Abbasi wyrażając żal z powodu śmierci zakonnicy powiedział o niej, że "mogła urodzić się w Niemczech, ale w sercu zawsze była Pakistanką".

We współpracy z pakistańskimi władzami Pfau przyczyniła się do rozwoju ośrodków leczenia trądu w ponad 150 pakistańskich miastach. Zajmowała się szkoleniem lekarzy i pomogła w stworzeniu narodowego programu, którego celem było ograniczenie skali zachorowań na trąd.

Za swoje wysiłki w walce z chorobą została wyróżniona dwoma najwyższymi cywilnymi odznaczeniami - Hilal-e-Imtiaz i Hilal-e-Pakistan.

Co ciekawe do Pakistanu trafiła przypadkowo - w rzeczywistości udawała się do Indii, ale kłopoty ze zdobyciem wizy sprawiły, że musiała zatrzymać się w Karachi.

- Wierzyła, że największą religią jest ludzkość - wspominała Pfau (z wykształcenia była lekarzem) dr Claudia Vilani.