Kolejny rejs pływającej kliniki aborcyjnej Women on Waves

Foto: Women on Waves

Statek należący do holenderskiej organizacji Kobiety na Falach (Women on Waves), która ma zgodę rządu holenderskiego na wydawanie pigułek wczesnoporonnych na wodach międzynarodowych, przybył do Meksyku. Niewykluczone, że niedługo zawinie też do Polski.