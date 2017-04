Z petardami malował garaż. Jest w szpitalu

Mieszkaniec Bogatyni malował przydomowy garaż. By nie tracić czasu wpadł na pomysł, że użyje do tego petard. 35-latek odpalił materiały pirotechniczne przywiązane do pojemników z farbą. Siła eksplozji była tak silna, że mężczyzna trafił do szpitala