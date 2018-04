Minister gra na czas, denerwując związki

Solidarnoœć stawia ministra zdrowia pod œcianš i żšda od niego deklaracji w sprawie podwyżek dla zawodów medycznych. To odpowiedŸ na propozycje urzędników z Miodowej.

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadane podwyżki dla pracowników niemedycznych nie zostanš zrealizowane. Ministerstwo Zdrowia, obawiajšc się, że budżet nie wytrzyma obcišżenia wyższymi pensjami, stara się odsunšć decyzje o ich przyznaniu. Teraz, zamiast o kwotach, chce rozmawiać o dodatkowych urlopach dla lekarzy i pielęgniarek.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W lutym „Rzeczpospolita" jako pierwsza opisała projekt rozporzšdzenia, w którym resort gwarantował minimalne wynagrodzenie wszystkim pracownikom szpitali. Regulacje miały objšć także wykonujšcych tzw. zawody niemedyczne, czyli salowe, sprzštaczki czy laborantów. Ale gdy wpłynęły opinie partnerów społecznych, resort zaczšł się wycofywać rakiem.

– Dokonaliœmy analizy propozycji partnerów społecznych i skutki każdej z nich sš wielomiliardowe. W wyniku zmiany, jaka zaszła w Ministerstwie Zdrowia, zmieniło się także podejœcie do kwestii wynagrodzeń – mówiła podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dodała, że wyższe pensje sš tylko jednym ze składników wynagrodzenia, a do pracy w szpitalach można zachęcać także przywilejami. – To mogš być dodatkowe urlopy czy stypendia – mówiła wiceminister zdrowia.

To nie spodobało się zwišzkom zawodowym. Zdaniem Marii Ochman, przewodniczšcej ochrony zdrowia NSZZ Solidarnoœć, to gra na czas. Postępowanie resortu niepokoi też rezydentów, którzy na poczštku lutego podpisali z ministerstwem korzystne dla lekarzy porozumienie.

– Zamiast konkretów w sprawie wynagrodzeń proponuje się zwišzkom zawodowym „szerszy kontekst", czyli stypendia ze œrodków unijnych dla pielęgniarek, które zaczynajš pracę. To pokazuje, że na podwyżki nie ma pieniędzy i Ministerstwo Finansów liczy, że uda się przegadać zwišzki zawodowe – ocenia Damian Patecki, wiceprzewodniczšcy Porozumienia Rezydentów.

Jego zdaniem takie postępowanie może skończyć się protestem zawodów, które nie porozumiały się z ministerstwem. – Nastroje sš bardzo mocno podkręcone przez porozumienia pozawierane przez pana ministra – z rezydentami, ratownikami – przyznaje Maria Ochman.

Zwišzkowców denerwuje próba dzielenia pracowników placówek służby zdrowia na medycznych i niemedycznych: – Czy sanitariusz, rejestratorka czy promowana przez pana ministra sekretarka medyczna nie wykonuje zawodu medycznego? Dziœ o personelu medycznym mówi się tylko w kontekœcie dwóch zawodów: lekarzy i pielęgniarek – mówi Maria Ochman.

Resort zapewnia, że sprawa wynagrodzeń nie jest jeszcze przesšdzona. – Te kwestie sš nadal przedmiotem dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Ostateczny kształt ewentualnego projektu, jak też termin jej wejœcia w życie będzie zależał od wyniku tej dyskusji – poinformował nas Krzysztof Jakubiak, rzecznik resortu zdrowia.