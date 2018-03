Bez prawa jazdy, za zgodą ojca woził rodzeństwo

Nastolatek z Dolnego Œlšska za pozwoleniem rodziców woził samochodem młodsze rodzeństwo.

Nie miał prawa jazdy i dlatego próbował uciec przed policjš. Teraz sprawš zajmie się sšd rodzinny.

Policjanci z zšbkowickiej drogówki w gminie Ziębicie zobaczyli, że kierowca seata nie ma zapiętych pasów. Postanowili go skontrolować.

- Dali mu sygnał do zatrzymania i pojechali za nim – opowiada kom. Ilona Golec, z komendy policji w Zšbkowicach Œlšskich.

Jednak kierowca nie doœć, że się nie zatrzymał, to jeszcze przyspieszył i próbował uciec. - Mimo trudnych warunków, oblodzenia i zalęgajšcego œniegu samochód przyspieszał. Przejechał przez wieœ i skręcił w drogę gruntowš – relacjonuje policjantka.

Kierowca seata nie reagował na próby zatrzymania i sygnały dawane przez mundurowych. - Jazda była bardzo niebezpieczna. Po kilkudziesięciu sekundach kolejny raz próbował uciec wjeżdżajšc w drogę polnš, ale tam utknšł w œniegu – dodaje kom. Golec.

Mundurowi dobiegli do samochodu. W œrodku zastali dwoje dzieci: dziewięcioletniego chłopca i 13-letniš dziewczynkę. A za kierownicš siedział ich 16-letni brat.

Chwilę póŸniej na miejsce dojechała matka rodzeństwa. Okazało się, że nastolatek jeŸdził samochodem bez prawa jazdy za wiedzš i przyzwoleniem ojca.

- Niewiarygodne jest, że rodzice godzili się, aby 16-latek woził samochodem młodsze rodzeństwo – mówi zdumiona policjantka.

Dzieci zostały oddane pod opiekę matki, a o zdarzeniu powiadomiono sšd rodzinny, który zdecyduje co dalej z dziećmi i ich rodzicami.

W przypadku dorosłych za niezatrzymanie się do kontroli drogowej można usłyszeć zarzut karny i grozi za to do pięciu lat więzienia.