Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. Zmiany w ministerstwach

W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie rzšdu.

Rzšd PiS:

Prezes Rady Ministrów: Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów: Beata Szydło

Minister kultury i dziedzictwa narodowego: Piotr Gliński

Minister nauki i szkolnictwa wyższego: Jarosław Gowin

Minister infrastruktury: Andrzej Adamczyk

Minister sportu i turystyki: Witold Bańka

Minister finansów: Teresa Czerwińska

Minister spraw wewnętrznych i administracji: Mariusz Błaszczak - > Joachim Brudziński

Minister gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej: Marek Gróbarczyk

Minister rolnictwa i rozwoju wsi: Krzysztof Jurgiel

Minister obrony narodowej: Antoni Macierewicz - > Mariusz Błaszczak

Minister zdrowia: Konstanty Radziwiłł -> Łukasz Szumowski

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej: Elżbieta Rafalska

Minister cyfryzacji: Anna Streżyńska - >

Minister przedsiębiorczoœci i technologii: Jadwiga Emilewicz

Minister œrodowiska: Jan Szyszko - > Henryk Kowalczyk

Minister energii: Krzysztof Tchórzewski

Minister spraw zagranicznych: Witold Waszczykowski - > Jacek Czaputowicz

Minister edukacji narodowej: Anna Zalewska

Minister sprawiedliwoœci: Zbigniew Ziobro

Minister - członek Rady Ministrów: Mariusz Kamiński

Minister - członek Rady Ministrów: Beata Kempa

Poniżej dalsza częœć artykułu

18:50

Na godz. 19.00 zaplanowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwoœci. Informację tę już w cišgu dnia potwierdził przewodniczšcy klubu Ryszard Terlecki.

To pierwsze rozmowy w takim składzie po rekonstrukcji rzšdu, którš przeprowadził Mateusz Morawiecki. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

18:40

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki przybył już do Brukseli. Na godz. 20.00 planowane jest spotkanie szefa polskiego rzšdu z przewodniczšcym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem i wiceprzewodniczšcym Fransem Timmermansem. Rozmowy majš dotyczyć m.in. praworzšdnoœci oraz relacji na linii Warszawa-Bruksela.

18:26

- Jesteœcie w dobrych rękach - pisze do służb mundurowych odchodzšcy z MSW minister Mariusz Błaszczak.

18:17

Dlaczego z odwołania ministrów nie ma żadnych zdjęć, w przeciwieństwie do uroczystoœci powołania nowych? - pyta Tomasz Krzyżak, szef działu krajowego "Rzeczpospolitej".

17:55

"Żaden minister w tak krótkim czasie nie zrobił tak dużo dla polskiej służby zdrowia" - ocenił odchodzšcego ministra Konstantego Radziwiłła marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zobacz ť Karczewski o Radziwille: Żaden minister nie zrobił tak dużo

17:30

"Kończ Waszcz, wstydu oszczędŸ - od co najmniej roku, na korytarzach Ministerstwa Spraw Zagranicznych powtarzali tę frazę zarówno beneficjenci jak i ofiary dobrej zmiany w resorcie" - pisze Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii.

Przeczytaj ť MSZ: Bilans po Witoldzie Waszczykowskim

Prof. Jacek #Czaputowicz nowym ministrem spraw zagranicznych ????. Nowy szef polskiej dyplomacji przejšł urzšd z ršk min. #Waszczykowski. pic.twitter.com/pkmfu2dBJ6 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) January 9, 2018

17:15

- Chciałem podziękować panu ministrowi Macierewiczowi za wysiłki podjęte w cišgu ostatnich dwóch lat i zapewnić, że te działania będš kontynuowane - powiedział nowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przejmujšc obowišzki od Antoniego Macierewicza. - Cel jest ten sam: chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Chodzi o to, żeby Polska mogła się obronić przed najeŸdŸcami, przed tymi, którzy Polsce Ÿle życzš - podkreœlił Błaszczak.

17:12

"Notujemy - rzšd fotografuje się na tle flag Unii Europejskiej" - zauważa wicenaczelny "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński.

Wspólne zdjęcie Rady Ministrów w nowym składzie. pic.twitter.com/gFsvbvzTWz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 9, 2018

17:00

Odchodzšcy minister Macierewicz ocenił, że "to właœnie WOT sprawiły że armia polska ma dzisiaj tak wielkie zaufanie społeczne". - To właœnie wielka praca oficerów i żołnierzy, która doprowadziła do tak wysokiego profesjonalizmu polskiej armii, sprawiła, że armia jest silna, ale i szanowana na całym œwiecie. Ale żaden szacunek na zewnštrz, żadne podziwy, oklaski i podziękowania zewnętrzne nie sš warte jednej łzy polskiego obywatela, słów podziękowania, które płynš od Polaków wiedzšcych, że ich obronicie – mówił odwołany szef MON.

16:38

- Jednš z istotnych decyzji, która przekonała naród, że Wojsko Polskie jest nie od parady, ale od walki i obrony, jest przesunięcie sił na Wschód, gdzie grozi nam prawdziwie niebezpieczeństwo. Nie było łatwo jš zrealizować - podkreœlił Antoni Macierewicz.

16:33

Dotychczasowy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przekazuje obowišzki nowemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. - Żołnierze, w cišgu ostatnich dwóch lat zmieniliœcie armię i Polskę. Polacy mogli powiedzieć, że czujš się bezpieczni. Ten wielki wysiłek, dzięki któremu tego dokonaliœcie, jest godny szacunku - podkreœlił w czasie przemówienia Macierewicz.

16:27

"Panom ministrom Janowi Szyszko,Witoldowi Waszczykowskiemu i niezłomnemu Antoniemu Macierewiczowi, których - niestety - służby i lewactwo znowu pokonały, za ich służbę Polsce, moi Wyborcy i ja - dziękujemy" - stwierdziła Krystyna Pawłowicz, komentujšc zmiany w rzšdzie.



Przeczytaj ť Pawłowicz: Służby i lewactwo pokonały Macierewicza

16:04

- Pierwsze moje kroki w tym tygodniu to zorientowanie się w funkcjonowaniu resortu, ustalenie współpracy z osobami które konstytucyjne zajmujš się sprawami zagranicznymi, przede wszystkim z premierem Morawieckim i prezydentem Dudš. Dzisiaj mieliœmy wspólne spotkanie na ten temat – powiedział Jacek Czaputowicz, nowy minister spraw zagranicznych. – Chciałbym zrealizować pierwszš wizytę w Bułgarii w przyszłym tygodniu, ( ) chciałbym udać się także do Berlina na spotkanie z szefem niemieckiego MSZ – dodał.



15:47

Dobra wiadomoœć: wreszcie zwolniono polskiego ministra obrony Macierewicza - "antyrosyjskiego" fanatyka z dziwacznymi rosyjskimi powišzaniami - komentuje na Twitterze Anne Applebaum, żona byłego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. - Pytanie teraz brzmi, czy jego następca (Mariusz Błaszczak - przyp. red.) może naprawić szkody, które (Macierewicz) wyrzšdził polskiej armii - dodaje publicystka.

Good news at last: Polish defense minister Macierewicz - an "anti-Russian" fanatic with bizarre Russian links - has been sacked. Question now is whether his successor can repair the damage he has done to the Polish army. — Anne Applebaum (@anneapplebaum) 9 stycznia 2018

15:42

- Do tego musiało dojœć i to wiele tygodni temu powinno to się stać. Wtedy nie mielibyœmy tyle chaosu w systemie ochrony zdrowia, jaki mamy dzisiaj - powiedział poseł PO Bartosz Arłukowicz, komentujšc dymisję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Arłukowicz o Radziwille: Najbardziej ideologiczny minister w cišgu ostatnich 25 lat

15:27

Andrzej Adamczyk straci częœć swojego dotychczasowego ministerstwa. "Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rzšdu jest program Mieszkanie Plus, zaplanowano wydzielenie częœci zadań dotyczšcych budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rzšdowej" - poinformowała oficjalnie na swojej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

15:23

- To poczštek wojny domowej, ale Macierewicz jak znam jego historię i emocje, nie zaakceptuje, nie zaakceptował tej decyzji. Nie wykluczamy różnych scenariuszy, także wojny domowej i konfliktu wewnętrznego - powiedział Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy PO, komentujšc dymisję Antoniego Macierewicza.

Dowiedz się więcej ť Schetyna: Odejœcie Macierewicza to poczštek wojny domowej

15:09

Nowy minister cyfryzacji będzie powołany niebawem - zapowiedziała rzeczniczka rzšdu Joanna Kopcińska. Na razie w nowym gabinecie premiera Morawieckiego nie ma samodzielnego resortu cyfryzacji.



15:00

Pełne zaskoczenie - komentuje rekonstrukcję rzšdu była już minister cyfryzacji Anna Streżyńska



Przeczytaj ť "Pełne zaskoczenie". Streżyńska komentuje rekonstrukcję

14:50

Jacek Sasin został szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów - informuje RMF FM. Zastšpi na tym stanowisku Henryka Kowlaczyka, który objšł resort œrodowiska.

14:43

Michał Kamiński powiedział, że „Prawo i Sprawiedliwoœć wymieniło w rzšdzie najbardziej niepopularnych polityków, co stawia w jeszcze trudniejszej sytuacji głównš partię opozycyjnš“. Dodał także, że "ustrój nie zmieni, dopóki nie zmieni się Jarosław Kaczyński". Czytaj więcej

14:31

Premier @MorawieckiM na uroczystoœci zaprzysiężenia nowych członków Rady Ministrów. pic.twitter.com/Sh1m43bNnk — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 9, 2018

14:29

14:17

Pożegnaliœmy się w MON z naszym Szefem ministrem @Macierewicz_A To była ciężka praca o przywrócenie polskiej Armii siły, szacunku i wzorców! Dziękuję Panie Ministrze! Niech żyje Polska! pic.twitter.com/RskYpoJ8zO — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) January 9, 2018

14:02

Macierewicz odstrzelony, Szyszko wycięty, Waszczykowski wysłany na San Escobar - słusznš linię ma nasza grupa rekonstrukcyjna ?????? — Jan Grabiec (@JanGrabiec) January 9, 2018

14:01

W #KPRM rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministrów w nowym składzie. pic.twitter.com/iCut1RKYWt — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 stycznia 2018

13:58

O godz. 19. klub PiS spotka się z prezydentem Andrzejem Dudš - poinformował Ryszard Terlecki

13:55

Jak politycy opozycji komentowali rekonstrukcję rzšdu? Zebraliœmy najciekawsze opinie

13:45

- To jest przygotowanie do wyborów samorzšdowych i chęć ukrycia najbardziej kontrowersyjnych członków rzšdu - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

13:30

Pełne zaskoczenie u @prezydentpl. Nie ma samodzielnego ministerstwa cyfryzacji. — Anna Strezynska (@AnnaStrezynska) 9 stycznia 2018

13:28

#Rekonstrukcja rzšdu już za nami, lecz to nie koniec a poczštek pracy nad kolejnymi zmianami, które realnie wpłynš na lepsze życie Polaków. Trzymam kciuki za rzšd #dobrazmiana. pic.twitter.com/y3447PbwxC — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) January 9, 2018

13:25

12:22

Długo zapowiadana rekonstrukcja rzšdu stała się faktem. Jej kształt wskazuje, że w obozie rzšdzšcym to wcišż Jarosław Kaczyński jest jedynym rozgrywajšcym. I że PiS rozpoczyna właœnie marsz do zdecydowanego zwycięstwa w wyborach zaplanowanych na 2019 rok - komentuje Artur Bartkiewicz

13:04

Nie ukrywam, że nowy rzšd b. mi się podoba:) — Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) January 9, 2018

13:02

Przypominamy rozmowę "Rzeczpospolitej" z Annš Streżyńskš:

Pomysł, aby podzielić kompetencje ministerstwa między resorty spraw wewnętrznych, obrony, a także rozwoju to... głupi pomysł?

Anna Streżyńska: Ja uważam, że głupi. Ale nie dlatego, że akurat między te resorty. Najgorsze bowiem, co się może stać, jest rozproszenie cyfryzacji między różne urzędy i likwidacja oœrodka koordynujšcego. Wrócimy wtedy do wyspowych rozwišzań, niewspółpracujšcych ze sobš, nieskoordynowanych w czasie, zbudowanych na zupełnie innych zasadach technicznych. A każdy Polak znów będzie pielgrzymował od urzędu do urzędu, żeby coœ załatwić. Porzucenie teraz pomysłu pod tytułem „Ministerstwo Cyfryzacji" jako jedynego oœrodka koordynujšcego kwestie cyfrowe cofnie nas w rozwoju, a projekty – choćby te, o których wspomniałam – nie będš realizowane.

13:01

Ten rzšd z nowym premierem i bez Macierewicza, Szyszki, Radziwiłła, czy Waszczykowskiego ma pewne szanse, by stać się w polskiej polityce nowš jakoœciš - komentuje Bogusław Chrabota

13:00

Skorygowanie pomyłki kadrowej w @MSZ_RP zajęło mi rok; Prezesowi dwa lata. Zostawia Polskę jako protegowanego Węgier a polskš dyplomację w stanie paraliżu. Żałosna porażka. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 9 stycznia 2018

12:52

- Dzisiaj w naturalny sposób szanowni państwo i nasi rodacy będš się koncentrować na nazwiskach. Ale jak kibice mawiajš: "nazwiska nie grajš". Żeby wygrać mecz, żeby osišgnšć sukces, musi to być działanie całego zespołu, całej - jak to pani premier pięknie zawsze mówiła - biało-czerwonej drużyny, nas wszystkich Polaków - mówił po zaprzysiężeniu Mateusz Morawiecki

12:51

Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu – który obejmuje MSWiA - to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego.

12:50

Zmiany jednak niesamowite. Niewiele, przyznaję, mogę powiedzieć o Jacku Czaputowiczu, ale to, że polityki zagranicznej nie będš już współprowadzić Jan Szyszko i Antoni Macierewicz to sukces polskiej dyplomacji — Jerzy Haszczyński (@JHaszcz) January 9, 2018

12:49

Na czele resortu zdrowia staje kolejny kardiolog - prof. Łukasz Szumowski. Konstantego Radziwiłła zastšpi perfekcjonista i fachowiec.

12:47

Mariusz Błaszczak - urodzony w 1969 w Legionowie - to jeden z polityków PiS o największym doœwiadczeniu rzšdowym. Sylwetka nowego szefa MON

12:46

- Zgadzajšc się na tak głębokš rekonstrukcję rzšdu Jarosław Kaczyński pokazał, że jest politykiem niezwykle elastycznym i gdy uznał, że wymaga tego sytuacja polityczna, jest gotów pozbawiać stanowiska nawet tak ważnych dla PiS postaci jak Antoni Macierewicz czy Jan Szyszko - komentarz Michała Szułdrzyńskiego

12:45

Przedstawiamy sylwetkę Teresy Czerwińskiej - nowej minister finansów

12:43

Rzeczniczka PiS nie potwierdziła informacji o objęciu przez Antoniego Macierewicza stanowiska marszałka Sejmu

12:42

- Prezydent Andrzej Duda miał wpływ na odwołanie szefa MON Antoniego Macierewicza - powiedziała Beata Mazurek

12:41

12:39

Na zaprzysiężeniu rzšdu nie było prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

12:36

- Gdy wchodzimy w rok 100-lecia odzyskania niepodległoœci czuję, że to ogromne zobowišzanie byœmy byli rzšdem wielkiej modernizacji Polski, ale dla ludzi, dla polskich rodzin, społeczeństwa, dla siły państwa - mówił premier Mateusz Morawiecki

12:33

Premier @MorawieckiM w #Warszawa: Chcemy być rzšdem, który łšczy gospodarkę ze społeczeństwem, prawo ze sprawiedliwoœciš. — Prawo i Sprawiedliwoœć (@pisorgpl) January 9, 2018

12:31

- Gratuluję premierowi Morawieckiemu odwagi i umiejętnoœci dokonywania zmian nie tylko personalnych, ale także strukturalnych i organizacyjnych - powiedział prezydent Andrzej Duda.

12:30

Nie ma osobnego ministerstwa cyfryzacji. To oznacza, że ten resort idzie do @JEmilewicz @rzeczpospolita — Michał Szułdrzyński (@MSzuldrzynski) January 9, 2018

12:29

Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury

12:28

Mariusz Błaszczak został powołany na ministra obrony narodowej

12:25

Jacek Czaputowicz został powołany na ministra spraw zagranicznych

12:25

Joachim Brudziński został powołany na ministra spraw wewnętrznych i administracji

12:24

Łukasz Szumowski został powołany na nowego ministra zdrowia

12:23

Jerzy Kwieciński został powołany na ministra inwestycji i rozwoju

12:23

Andrzej Adamczyk został odwołany z funkcji ministra infrastruktury i budownictwa

12:22

Henryk Kowalczyk został odwołany z funkcji ministra, członka Rady Ministrów

12:22

Konstanty Radziwiłł został odwołany z funkcji ministra zdrowia

12:19

Łukasz Szumowski został powołany na nowego ministra zdrowia

12:18

Jerzy Kwieciński został powołany na ministra inwestycji i rozwoju

12:17

Andrzej Adamczyk został odwołany z funkcji ministra infrastruktury i budownictwa

12:16

Henryk Kowalczyk został odwołany z funkcji ministra, członka Rady Ministrów

12:16

Konstanty Radziwiłł został odwołany z funkcji ministra zdrowia

12:15

Jadwiga Emilewicz została powołana na funkcję ministra przedsiębiorczoœci i technologii

12:15

Teresa Czerwińska została powołana na funkcję ministra finansów

12:14

Mariusz Błaszczak odwołany z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji

12:13

Jan Szyszko został odwołany z funkcji ministra œrodowiska

12:13

Witold Waszczykowski został odwołany z funkcji ministra spraw zagranicznych

12:13

Witold Waszczykowski został odwołany z funkcji ministra spraw zagranicznych

12:12

Anna Streżyńska została odwołana z funkcji ministra cyfryzacji

12:12

Antoni Macierewicz został odwołany z funkcji ministra obrony narodowej

12:11

Mateusz Morawiecki został odwołany ze stanowiska ministra finansów i ministra rozwoju

12:09

Rozpoczęła się uroczystoœć powołania nowych ministrów

12:07

Ministrowie pojawili się już na zaprzysiężeniu. Wœród nich nie ma Antoniego Macierewicza, Jana Szyszki, Konstantego Radziwiłła, Witolda Waszczykowskiego i Anny Streżyńskiej

12:05

12:03

Œwiat stanšł, czas się zatrzymał, ludnoœć œwiata wstrzymała oddech! Jest 12:00. — Adam Szejnfeld (@szejnfeld) January 9, 2018

12:01

12:00

Premier jest już w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę rozpocznie się zmiana w składzie Rady Ministrów

11:50

Premier Mateusz Morawiecki jest w drodze do Pałacu Prezydenckiego.

11:46

Antoni Macierewicz, Anna Streżyńska, Witold Waszczykowski i Konstanty Radziwiłł opuœcili Pałac Prezydencki. — Janusz Piechociński (@Piechocinski) January 9, 2018

11:31

Platforma Obywatelska czeka na decyzję Mateusza Morawieckie w sprawie Konstantego Radziwiłła. Jeœli minister zdrowia zachowa swoje stanowisko, PO złoży wniosek o wotum nieufnoœci

11:30

Według nieoficjalnych informacji Antoni Macierewicz ma zostać marszałkiem Sejmu

11:28

Antoni Macierewicz? Witold Waszczykowski? A może Beata Szydło? Który z ministrów powinien w ramach rekonstrukcji opuœcić rzšd Mateusza Morawieckiego? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

11:24

Jak rekonstrukcję komentował minister sportu Witold Bańka? - Sama moja posada nie jest zagrożona, bo Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie funkcjonowało, natomiast w życiu pewne sš tylko œmierć, podatki i to, że żurek jest najlepszy na Œlšsku, a wszystko inne to jest kwestia decyzji - powiedział

11:20

Polacy pilnie potrzebujš zmiany sposobu prowadzenia debaty publicznej. Przykład musi pójœć od polityków - pisze Tomasz Krzyżak

11:11

Obieg dokumentów zakończył się. Czekamy na uroczystoœć o 12.00... pic.twitter.com/FFrjohe2N2 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 9 stycznia 2018

11:07

Prostuję, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania - pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorzšdowych. Pozdrawiam wszystkich w duchu rekonstrukcyjnym:) — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 9 stycznia 2018

10:53

Pierwsze posiedzenia nowego rzšdu zaplanowane jest na godzinę 13:30

10:40

W ustaleniach składu nowego rzšdu brał udział prezydent Andrzej Duda. Informację takš podał dziœ rano Mariusz Błaszczak

10:26

Jak pokazuje najnowszy sondaż Instytutu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", PiS na poczštku stycznia umocniło się na prowadzeniu i deklasuje inne partie opozycyjne.

10:16

Schetyna: Kaczyński znów pokazał Dudzie miejsce w szeregu.

Lider PO komentował dzisiejszš rekonstrukcję rzšdu

10:00

Jak wynika z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej”, Antoni Macierewicz pożegna się dziœ z rzšdem. Czytaj więcej

09:50

Dziœ rano Premier @MorawieckiM podpisał wniosek do PAD o odwołanie i powołanie ministrów. 7.30 wręczyłem dokument szefowej KPRP H. Szymańskiej. #rekonstrukcja pic.twitter.com/OquXqyML8l — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 9 stycznia 2018

ZapowiedŸ rekonstrukcji

W połowie grudnia prezydent powołał rzšd premiera Mateusza Morawieckiego. W skład jego gabinetu weszły te same osoby, które współpracowały z Beatš Szydło. Morawiecki zapowiedział, że do zmian w resortach dojdzie na poczštku roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że nowe nazwiska poznamy po Nowym Roku. Dodał, że zmiany będš "doœć głębokie". Zmiany miały objšć kilka resortów.

Premier Morawiecki potwierdził, że po rekonstrukcji nie będzie zarzšdzał dwoma ministerstwami. - Kandydaci na szefów resortu rozwoju i finansów sš już znani, ale najpierw porozmawiamy o nich na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego - zapowiedział.

Wœród ministrów, którzy mieli stracić stanowisko wymieniało się m.in. szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i szefa MON Antoniego Macierewicza czy minister cyfryzacji Annę Streżyńskš. Odwołania ministra obrony chciał prezydent Andrzej Duda - wynika z informacji "Rzeczpospolitej"