Po debacie nad wnioskiem o wotum nieufności: Chaotyczny Grzegorz Schetyna, przygotowana Beata Szydło

Premier Beata Szydło wykorzystała dyskusję o konstruktywnym wotum nie tylko do przypomnienia rządów Platformy, ale też do zbudowania przekazu, że od PiS „wymaga się więcej”, a partii potrzebna jest „pokora” i słuchanie potrzeb Polaków. Szefowa rządu wypunktowała brak nowych propozycji Platformy i w kompleksowy sposób przypomniała o dokonaniach rządu. I dlatego pod tym względem piątkowa debata dała Szydło i obozowi władzy szanse na polityczne odbicie.

To była wyjątkowa szansa dla Grzegorza Schetyny na potwierdzenie, że jest bezdyskusyjnym liderem opozycji i że ma plan, który nie ogranicza się tylko do krytyki PiS. Szansa, której nie wykorzystał.

1. Stracona szansa Schetyny, wyrazisty Neumann

Wiele dni przygotowań i podwyższanie oczekiwań sprawiły, że Schetyna miał przed sobą zadanie, które w praktyce było niewykonalne. Musiał zmierzyć się nie tylko z ciężarem całej debaty, ale i porównaniami do Donalda Tuska z identycznych sytuacji. I największym zaskoczeniem dotyczącym jego przemówienia było to, jak chaotyczne było: Schetyna szybko przechodził od jednego wątku do drugiego, a jedynym wspólnym mianownikiem była krytyka PiS. Tylko kilka jego wypowiedzi może trafić do wieczornych serwisów w tym stwierdzenie, że prezydent Duda wybrał prezydenturę „partyjno-rekreacyjną”. Mocno wybrzmiały wątki dotyczące dryfu Polski na Wschód, zbliżenia do Rosji i demontażu armii. Ale Schetyna nie potrafił wybrać, co powinno być osią jego krytyki. Nawet udane chwyty jak „misie-pisie” ginęły w długim wystąpieniu, dodatkowo przerywanym przez samego Schetynę wdającego się w polemiki z posłami PiS na sali.

Na tym tle przemówienie Sławomira Neumanna – retorycznie bardziej spójne, z wyrazistymi wypowiedziami – szybko zostało ocenione jako mocniejsze. W żadnym zestawieniu najbardziej udanych cytatów nie może zabraknąć wypowiedzi Neumanna „na dole w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz – Gepetto, który was wystrugał”. Neumann odwołał się też do „Ucha Prezesa”, rządów Bartłomieja Misiewicza w armii i zakupów limuzyn, zamiast uzbrojenia i San Escobar.

2. Niewiele nowych propozycji

To nie było przemówienie, w którym Schetyna przedstawił coś więcej niż kilka haseł o jego wizji rządów po przejęciu władzy przez Platformę. Nowa była deklaracja o tym, że powstaną warunki, by wszyscy oficerowie, którzy zostali przez PiS „wypchnięci” z armii. Padły deklaracje o decentralizacji – zapewne na użytek kampanii samorządowej – oraz zmian w programie 500+ tak, by obejmowało tez pierwsze dziecko. Schetyna stwierdził też, że PO przygotuje jedną ustawę – „akt odnowy demokracji”, której uchyli najbardziej szkodliwe ustawy PiS. Ale żaden z tych pomysłów nie będzie samodzielnym tematem w najbliższych dniach i godzinach. Brak prawdziwej, nowej propozycji programowej wykorzystała później premier Szydło, która stwierdziła, że opozycja zajmuje się albo sama sobą, albo PiS. I nic więcej. To była okazja, które szefowa rządu i jej doradcy nie mogli przegapić. Jak na tak długi okres przygotowań, przemówienie Schetyny musiało pod tym względem rozczarować. I dlatego premier Szydło stwierdziła, że jego przemówienie zbudowano na zasadzie "kopiuj-wklej".

3. Prosty plan PiS

To nie było najlepsze przemówienie Jarosław Kaczyńskiego z sejmowej trybuny. Ale Kaczyński w swoim stylu zwrócił uwagę na niską wiarygodność Platformy. To było widoczne na samym początku tego przemówienia. "Ubrał się diabeł ornat i ogonem na mszę dzwoni". Kaczyński podkreślał, że jedyne co proponuje Platforma to powrót do poprzedniej sytuacji. I mobilizował elektorat PiS - m.in. poprzez przypomnienie rozmów Tuska z Putinem na sopockim molo, czy też uwagę o "młynach sprawiedliwości, które mielą powoli".

4. Szydło o pokorze

Długie przemówienie premier Szydło miało kilka elementów, których można było się spodziewać. Było zarówno przypomnienie osiągnięć rządu, sukcesu programu Rodzina 500 Plus, przypomnienie stylu rządów PO - w tym “państwa teoretycznego”, załatwiania interesów na stacjach benzynowych i tak dalej. Szydło szczególnie ostro skrytykowała przekaz Schetyny, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE i stwierdziła, że "Polska nie jest brzydką panna na wydaniu, czas pozbyć się kompleksów. Pan chciałby być ciągle dopraszany do stołu, który ktoś nakrywam. A ja chcę zapraszać do stołu, który sam nakrywam".

Ale poza krytyką opozycji i podkreślaniem kilkunastu miesięcy rządów PiS Szydło zbudowała też nowy przekaz o obecnej sytuacji partii. Jak stwierdziła, od PiS "wymaga się więcej", potrzebna jest cały czas pokora i ciężka praca, tak by PiS nigdy w Platformę się nie zmienił. I to było efektywne. PiS zrealizowało dziś swój plan 1) przypomnienie czasów PO, 2) podkreślenie własnych osiągnięć 3) uwzględnienie słabości obozu władzy i zapewnienie o poprawie. To udało się zrealizować w 100%, przede wszystkim za sprawą słabości przekazu Platformy. I było widoczne, że Szydło oraz jej doradcy dobrze przygotowali się do wystąpienia. To było bardzo kompleksowe przemówienie, które zostało też medialnie "obudowane" czwartkowym spotem i piątkową prezentacją osiągnięć rządu w Sejmie za pomocą specjalnych tablic.

5. Trzecia droga Petru.

Ryszard Petru miał dziś prosty cel: krytykować PiS, ale też pokazać tożsamość Nowoczesnej jako partii innej niż PO, jako alternatywy wobec konkurencji na opozycji. Petru przypomniał m.in. o takich obietnicach programowych jego partii, jak ograniczenie kompetencji prezydenta czy wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów i senatorów, ale też zapewniał o rozliczeniu rządów PiS.

6. Nowa propozycja Kosiniaka-Kamysza

W dobrze przyjętym przemówieniu lider PSL zaproponował, aby co trzy miesiące kolejne partie opozycyjne zgłaszały wnioski o konstruktywne wotum nieufności. Władysław Kosiniak-Kamysz pozycjonuje PSL jako partię “racjonalnej opozycji”, dlatego w swoim przemówieniu zarówno przypomniał o poparciu PSL dla 500+, jak i ostro skrytykował PiS m.in. za zaniedbania na wsi i niespełnione obietnice wobec rolników, jak i za niszczenie wspólnoty narodowej.