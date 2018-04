Mazurek: Przyznanie nagród nam zaszkodziło

Nie jestem w rzšdzie i nie decydowałam o przyznawaniu nagród. Mamy jednak œwiadomoœć, że to rzutuje na sondaże. Przyznanie nagród nam wizerunkowo zaszkodziło - stwierdziła rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Beata Mazurek zapewniła, że PiS podejmie wkrótce decyzję, która - jak ma nadzieję - "zakończy sprawę". - Dyskutujemy nad tym - stwierdziła.

Mazurek oœwiadczyła, ze prezes PiS Jarosław Kaczyński nic o nagrodach nie wiedział i był zaskoczony zarówno ich przyznaniem, jak i wysokoœciš, ale również jest przekonany, że nie było to nadużycie.

- Co do zasady premie sš gwarantowane w Kodeksie pracy - mówiła. Powiedziała, że w rozmowie z niš prezes zaprzeczył, jakoby mówił cokolwiek o zachęcaniu Beaty Szydło do "pokazania pazurków" w obronie przyznanych nagród (takie słowa miały paœć w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl - red.). - Nie jest tak, że Jarosław Kaczyński o wszystkim decyduje i o wszystkim wie. To jest jedna z rzeczy, o której nie wiedział - mówiła rzeczniczka.

Rzeczniczka PiS nie potwierdziła dzisiejszych doniesień mediów o planowanych zmianach w programie 500+.

- Takich planów my jako partia nie mamy - mówiła Mazurek.

Stwierdziła, że wie o nich z mediów, które powołujš się na "Ÿródła anonimowe lub zbliżone", a podawane w ten sposób informacje sš w 90 lub nawet w 100 procentach nieprawdziwe.

- My, politycy Prawa i Sprawiedliwoœci, mamy swoje twarze i nazwiska i nie wstydzimy się artykułować swoich opinii - zapewniła Mazurek.

Rzeczniczka PiS przyznała, że co prawda prezydent "ma prawo ustawy wetować, podpisywać i kierować do trybunału", ale zawetowanie ustawy degradacyjnej było dla partii rzšdzšcej zaskoczeniem

- Nie rozumiemy tej decyzji. To tyle tytułem komentarza - stwierdziła Mazurek, dodajšc, że nie podziela zdania doradczyni prezydenta Zofii Romaszewskiej, która oceniła, że ustawa ta jest "w ogóle niepotrzebna".

"Kompletnš bzdurš" i fake newsem nazwała Mazurek informacje podawane przez niektóre media, że na biurku premiera Kaczyńskiego leżš już dokumenty majšce udowodnić "zdradę dyplomatycznš" Donalda Tuska.

- Prokuratura nie ma prawa ujawniać komukolwiek jakichkolwiek dokumentów i szczerze mówišc nie wiem komu miałoby zależeć na rozpowszechnianiu takich fake newsów - mówiła Mazurek. - Wiem, że cel jest taki, aby osłabić nasze sondaże. To sš takie same baœnie jak te, że Jarosław Kaczyński jest niezadowolony ze Zbigniewa Ziobry.

Besta Mazurek mówiła, że plany powołania przez PiS komisji ds. wyłudzania VAT majš wskazać, jak dużo pieniędzy wyciekło z budżetu państwa, ale też uœwiadomić, "jakie były zaniechania poprzedniego rzšdu".

Z kolei do rzecznika rzšdu odesłała Mazurek pytania dotyczšce wydatków na podróże senator PiS Anny Marii Anders, prostujšc jednak, że wyjazdy te były realizacjš obowišzków zawodowych Anders.

Na przywołane przez dziennikarza stwierdzenie posłanki PO Izabeli Leszczyny że afer PO nie było i jest to wymysł Prawa i Sprawiedliwoœci, zeczniczka PiS zaapelowała do mediów o mówienie o Amber Gold czy o aferze stoczniowej,.

- Odwińcie taœmy z rozmowami na cmentarzach, na stacjach benzynowych, przypomnijcie tym, którzy majš zaniki pamięci, jak to było za czasów PO - mówiła Mazurek.