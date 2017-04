Kierowcy chętnie sprawdzają punkty karne w Internecie

Od 24 do 26 kwietnia obywatele założyli niemal 60 tys. nowych profili zaufanych (eGO). To bilans po trzech dniach od uruchomienia e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne". Aby z niej skorzystać, trzeba mieć eGo. Możliwość sprawdzenia online punktów to pierwszy etap programu CEPiK 2.0. Już pierwszego dnia liczba sprawdzających przekroczyła 100 tys., po trzech doszła do 160 tys. Aby sprawdzić stan konta, należy wejść na stronę obywatel.gov.pl i kliknąć w „Sprawdź punkty karne". Potem system podpowiada krok po kroku, co należy zrobić. Aby skorzystać z opcji przez internet, trzeba mieć profil zaufany do weryfikacji tożsamości. Można go założyć na dwa sposoby: rejestrując się na stronie pz.gov.pl, a następnie odwiedzając punkt potwierdzający z dokumentem tożsamości, lub za pośrednictwem bankowego konta internetowego.

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega też przed innymi stronami WWW, które oferują rzekome informacje o stanie punktów w zamian za podanie danych lub wniesienie opłaty. Może to być próba wyłudzenia danych lub pieniędzy.