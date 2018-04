PiS ma plan na odbicie

Komisja œledcza ds. wyłudzeń VAT ma pomóc władzy wyjœć z dołka.

Komisja œledcza i nowe pomysły programowe, które majš być „wymiernym" wsparciem dla milionów Polaków, i start kampanii samorzšdowej – to elementy szerokiego planu politycznego restartu Prawa i Sprawiedliwoœci. Symbolicznym jego poczštkiem ma być konwencja w Warszawie 14 kwietnia, a potem objazd Polski przez najważniejszych polityków partii rzšdzšcej i spotkania z wyborcami.

PiS chce w ten sposób zatrzeć złe wrażenia z ostatnich kilku trudnych tygodni i narzucić swojš narrację na rozkręcajšcš się coraz mocniej kampanię samorzšdowš. To element rywalizacji z opozycjš o to, kto najkorzystniej dla siebie „ustawi" tematy w kampanii. Bo chociaż zacznie się ona formalnie dopiero po ogłoszeniu latem tego roku terminu wyborów przez premiera Mateusza Morawieckiego, to na jej kształt poza sprawami lokalnymi wpływ będš mieć też kwestie ogólnokrajowe. Na razie – głównie za sprawš premii dla urzędników Beaty Szydło – rzšdzšcy sš w defensywie.

VAT-em w PO

Najszybciej PiS chce zrealizować plany powołania nowej sejmowej komisji œledczej, która będzie działać równolegle z komisjš wyjaœniajšcš aferę Amber Gold.

Harmonogram jest ambitny. Politycy PiS zapowiadajš, że w cišgu kilku dni uchwała powołujšca komisję ma zostać złożona, a Sejm zajmie się niš prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Kolejny krok to powołanie członków komisji. Jej szefem może zostać poseł PiS Marcin Horała. A nasi rozmówcy twierdzš, że pierwsze przesłuchania przed komisjš mogš rozpoczšć się już w maju.

Partia rzšdzšca planuje zawężenie tematu pracy komisji do wyjaœnienia politycznego wštku sprawy wyłudzeń oraz odpowiedzi na pytania dotyczšce œcišgalnoœci VAT i politycznej odpowiedzialnoœci za niš polityków PO w latach 2007–2015 r. Oczekiwania sš bardzo duże.

„To #VATgate zdominuje kampanię samorzšdowš ale także scenę politycznš przez następne miesišce i lata. #PO tej afery nie zamiecie pod dywan" – napisał w œrodę na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski w odpowiedzi na konferencję prasowš posłów PO o nagrodach dla członków rzšdu.

W œrodę PO kontynuowała bowiem akcję „Konwój wstydu" z ruchomymi billboardami dotyczšcymi kwot premii dla ministrów.

Ale Platforma musiała jednak przede wszystkim tłumaczyć powody wskazania Kazimierza Michała Ujazdowskiego jako kandydata partii we Wrocławiu.

Prezes rusza w Polskę

Jak wynika z naszych informacji, celem konwencji w Warszawie jest nie tylko rozpoczęcie kampanii samorzšdowej, ale też pokazanie kontrastu z opozycjš poprzez nowe pomysły programowe. Zapowiedział to już prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetš Polskš".

Politycy PiS przekonujš, że w następnš sobotę nie tylko zostanie dokonane swego rodzaju podsumowanie, ale też padnš kolejne pomysły merytoryczne. Nie jest wykluczone, że będš dotyczyć modyfikacji programu Rodzina 500+.

– Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły – tłumaczy nam polityk PiS. Ale dodaje, że konwencja i zaprezentowane na niej plany majš dostarczyć partii rzšdzšcej paliwa aż do wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

Następnego dnia po konwencji, 15 kwietnia, ma się rozpoczšć cykl spotkań polityków PiS z wyborcami w całym kraju. Jarosław Kaczyński zapowiedział to już na styczniowym posiedzeniu Rady Politycznej. Być może poznamy też nazwiska niektórych kandydatów na prezydentów największych miast.

Plany PiS dotyczšce połowy kwietnia były opracowane już wiele miesięcy temu. Rozliczne kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne sprawiły, że konwencja samorzšdowa siłš rzeczy musi stać się nowym otwarciem, który ma pomóc wyjœć z defensywy. Oczekiwania sš wysokie, co dla PiS jest też bardzo ryzykowne.