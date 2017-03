Wybory parlamentarne w Holandii: Relacja na żywo

Europejska prasa bacznie śledzi wybory w Holandii

Dutch politics is fragmented. Governing the country will be difficult. VIDEO: pic.twitter.com/sJtyQrKivw — The Economist (@TheEconomist) 15 marca 2017

19:05

Wybory w Holandii. Frekwencja o 18:00 - 55%, (w 2012 o 18, - 48%) — Wojciech Szewko (@wszewko) March 15, 2017

18:59

A tymczasem Wilders na Twitterze przypomina, do kogo należy Holandia.

18:55

Z kolei europejskie media szukają odpowiedzi na pytanie dlaczego Holandia - przez lata symbol tolerancji i wielokulturowości - dziś tak mocno skręciła w prawo.

18:52

Tylko cud mógłby sprawić, aby Wilders, nawet po wyborczym zwycięstwie, przejął stery rządów w Holandii - pisze w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" Piotr Jendroszczyk.

18:50

Choć Europa przywiązuje duże znaczenie do wyniku wyborów w Holandii, sami Holendrzy podchodzą do sprawy znacznie spokojniej. Sprawdźcie dlaczego.

18:45

Holandia jest jednym z nielicznych europejskich krajów, w których wybory parlamentarne są niemal idealnie proporcjonalne - nie istnieje tu próg wyborczy, a do zdobyciu mandatu w parlamencie wystarczy uzyskanie 1/150 wszystkich głosów (Holendrzy wybierają bowiem 150 parlamentarzystów).

18:40

Nawet w przypadku zwycięstwa Wilders prawdopodobnie nie obejmie władzy w Holandii - do stworzenia rządu prawie na pewno potrzebowałby bowiem stworzenia koalicji, a pozostałe liczące się ugrupowania odmawiają współpracy z jego PVV.

18:35

Kampania wyborcza, w której jednym z głównych wątków była kwestia tożsamości narodowej i podejście do imigrantów, została od weekendu zdominowana przez kryzys dyplomatyczny między Holandią i Turcją. Konflikt wybuchł, gdy władze w Hadze zakazały przedstawicielom Ankary udziału w wiecach na terytorium Holandii. Reprezentanci tureckiego rządu chcieli agitować w tym kraju w ramach kampanii przed kwietniowym referendum konstytucyjnym w Turcji.

18:30

Lokale wyborcze w Holandii czynne są od godziny 7:30 do 21. Do udziału w głosowaniu w 17-milionowej Holandii uprawnionych jest ok. 13 mln osób, które spośród 1114 kandydatów z 28 partii politycznych wybiorą 150 deputowanych niższej izby parlamentu. W obecnym parlamencie reprezentowanych jest 16 ugrupowań.

