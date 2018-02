Świstak Phil zapowiedział kolejne tygodnie zimy

2 lutego mieszkańcy USA obchodzš Dzień Œwistaka. Jego gwiazdš jest gryzoń, który w zależnoœci od swojego zachowania może zwiastować wiosnę lub kolejne tygodnie zimy.

Dzień Œwistaka œwiętujš głównie mieszkańcy niewielkiego miasteczka Punxsutawney w Pensylwanii. Jak informuje Onet, tysišce zainteresowanych osób obserwujš tam na żywo najsłynniejszego œwistaka Phila, wychodzšcego ze swojej nory w pniu drzewa na wzgórzu Gobbler's Knob.

Jeœli zwierzę zobaczy swój cień dzięki słonecznej pogodzie, zwiastuje to kolejne szeœć tygodni zimy. W razie pochmurnej pogody cień nie będzie dobrze widoczny, co oznacza zapowiedŸ nadchodzšcej wiosny.

Od lat œwistak Phil prognozował dalsze mrozy. Od 1887 roku ujrzał on swój cień 101 razy. Nie zdarzyło się się to jedynie 18 razy. Ostatni raz miało to miejsce w 2016 roku.