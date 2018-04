Jakie są skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej

Konsekwencje podatkowe dla odchodzšcego wspólnika będš zależały m.in. od tego, czy spółka w ogóle przestanie istnieć, czy zdecyduje się on tylko na sprzedaż swoich praw i obowišzków w tym podmiocie.

Spółka jawna jest nadal bardzo popularnš formš prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Głównymi jej zaletami sš nieskomplikowane zasady utworzenia i zarzšdzania takim podmiotem przez wspólników.

Jeœli wspólnikami sš jedynie osoby fizyczne i spółka jawna nie osišga znacznych wyników finansowych, atutem tej formy prowadzenia działalnoœci jest także brak koniecznoœci prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksišg rachunkowych. Zalety zaletami, przychodzi jednak moment, w którym przedsiębiorcy chcieliby zrezygnować z udziału w spółce. Sposobów na to jest wiele, niemniej kwestiš priorytetowš, nie tylko dla samych przedsiębiorców lecz także biur rachunkowych, które œwiadczš na ich rzecz usługi księgowe, staje się ocena skutków podatkowych zakończenia działalnoœci.

Likwidacja – czy to się opłaca

Zasady funkcjonowania spółki jawnej zostały uregulowane w ustawie z 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: k.s.h.). Spółka jawna to spółka, która nie posiada osobowoœci prawnej, a mimo to może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym, posiada bowiem podmiotowoœć prawnš. W podatku dochodowym jest transparentna, co oznacza, że nie jest ona samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegajš natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej, proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku.

Cel likwidacji spółki jawnej stanowi, co do zasady, zakończenie jej bieżšcych interesów. Z majštku spółki spłaca się przede wszystkim jej zobowišzania oraz pozostawia odpowiednie kwoty na pokrycie zobowišzań niewymagalnych lub spornych. Dopiero majštek pozostały po zaspokojeniu zobowišzań dzieli się między wspólników, stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku ich braku, spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między nimi w takim stosunku, w jakim uczestniczš w zysku.

Do przychodów nie zalicza się œrodków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki, niebędšcej osobš prawnš, z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm). Podział œrodków pieniężnych po likwidacji spółki jawnej jest zatem neutralny podatkowo dla jej wspólników będšcych osobami fizycznymi.

Po sprzedaży majštku, œcišgnięciu należnoœci i spłaceniu zobowišzań pozostał w spółce jawnej majštek w postaci œrodków pieniężnych w kwocie 50 000 zł. W spółce jest dwóch wspólników, przy czym jeden z nich ma prawo do 20 proc. zysku, a drugi do 80 proc. zysku. Umowa spółki nie zawiera szczególnych postanowień w zakresie podziału majštku likwidacyjnego. Wspólnicy otrzymajš odpowiednio 10 000 zł i 40 000 zł, przy czym kwoty te nie będš stanowiły dla nich przychodu podatkowego.

Może się zdarzyć, że majštek spółki nie zostanie, np. z uwagi na pewne trudnoœci ze znalezieniem nabywcy, spieniężony przed jej likwidacjš. Wówczas wspólnicy, chcšc wykreœlić spółkę z rejestru przedsiębiorców, dzielš się majštkiem rzeczowym. Także w tym przypadku będzie to dla nich neutralne podatkowo, w momencie otrzymania danego składnika majštkowego (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., 0113-KDIPT2-1.4011.328. 2017.2.MAP oraz wyroki NSA z 6 kwietnia 2016 r., II FSK 298/14, II FSK 300/14 i II FSK 299/14; z 17 lutego 2016 r., II FSK 3775/13).

Niezależnie od tego, zbycie składnika majštkowego, otrzymanego w wyniku likwidacji spółki jawnej, w niektórych przypadkach spowoduje jednak powstanie obowišzku podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majštku otrzymanych w zwišzku z likwidacjš spółki niebędšcej osobš prawnš, jeżeli od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym nastšpiła likwidacja do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło szeœć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalnoœci gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W zwišzku z likwidacjš spółki jawnej wspólnik otrzymał samochód osobowy. Na dzień otrzymania tego składnika majštkowego nie musi rozpoznawać przychodu. Były wspólnik zamierza jednak sprzedać samochód po trzech latach od likwidacji spółki. Wówczas będzie zobowišzany do rozpoznania z tego tytułu przychodu ze Ÿródła „działalnoœć gospodarcza", mimo że działalnoœci takiej już nie prowadzi.

Wspólnik będzie miał w takim przypadku prawo ujšć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie otrzymanego składnika majštkowego, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (art. 24 ust. 3d ustawy o PIT).

VAT trzeba zapłacić

W odróżnieniu od obowišzku w podatku dochodowym, likwidacja spółki jawnej może spowodować koniecznoœć zapłaty podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegajš towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwišzania m.in. spółki handlowej niemajšcej osobowoœci prawnej. Definicję „towarów" zawiera art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym towary to rzeczy oraz ich częœci, a także wszelkie postacie energii. W definicji tej mieszczš się zatem zarówno towary handlowe, jak i œrodki trwałe oraz wyposażenie.

W konsekwencji, jeœli na dzień likwidacji w spółce będš znajdowały się towary handlowe, œrodki trwałe lub wyposażenie, w zwišzku z nabyciem lub wytworzeniem których spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wystšpi koniecznoœć opodatkowania tych składników majštkowych.

A może zbyć udział

Innym rozwišzaniem, skutkujšcym zakończeniem działalnoœci w spółce jawnej, może być zbycie posiadanego w niej udziału. W spółce jawnej jednak, w przeciwieństwie do spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, nie można mówić o „udziale" jako takim. Z uwagi na typowo osobowy charakter spółki jawnej ów „udział" jest w istocie pewnym ogółem praw (np. do prowadzenia spraw, reprezentacji, udziału w zyskach) i obowišzków (np. prowadzenia spraw, udziału w stratach, powstrzymania się od działalnoœci konkurencyjnej) każdego wspólnika. Na podstawie prawa cywilnego ogół praw i obowišzków jest prawem majštkowym i jako taki może być, co do zasady, przedmiotem obrotu. Rozporzšdzanie nim obwarowane jest jednak pewnymi warunkami. Po pierwsze, umowa spółki musi pozwalać na jego zbycie (art. 10 § 1 k.s.h.). Po drugie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, wszyscy pozostali wspólnicy muszš na takš czynnoœć wyrazić zgodę w formie pisemnej (art. 10 § 2 k.s.h.).

Przy zamiarze zbycia „udziału" niejednokrotnie pojawia się pytanie, do jakiego Ÿródła zakwalifikować przychód uzyskany ze zbycia. Czy podobnie jak do zysków z działalnoœci gospodarczej można zastosować w takim przypadku stawkę liniowš? Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych i sšdów administracyjnych dochód ze zbycia udziału w spółce jawnej należy zakwalifikować do Ÿródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majštkowe (wyrok WSA w Szczecinie z 10 sierpnia 2016 r., I SA/Sz 493/16 oraz interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2017 r., 3063-ILPB1-1.4511.304. 2016.2.KF). Za przychód z praw majštkowych uważa się w szczególnoœci przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ustawy o PIT).

W stosunku do przychodów ze sprzedaży udziału w spółce jawnej, rozumianego jako ogół praw i obowišzków z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, ustawodawca nie okreœlił żadnych szczególnych rozwišzań. Oznacza to, że zastosowanie będš miały ogólne reguły, dotyczšce ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami sš otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienišdze i wartoœci pieniężne oraz wartoœć otrzymanych œwiadczeń w naturze i innych nieodpłatnych œwiadczeń. Zatem przychód ze sprzedaży ogółu praw i obowišzków wspólnika w spółce jawnej powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji osobie fizycznej œrodków pieniężnych. Przychód ten można oczywiœcie pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze Ÿródła przychodów, co do zasady, jest nadwyżka sumy przychodów z tego Ÿródła nad kosztami ich uzyskania osišgnięta w roku podatkowym. Kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowišzków w spółce jawnej będš więc udokumentowane wydatki poniesione uprzednio na nabycie tych praw, tj. wydatki poniesione na nabycie udziału w spółce. Dochód uzyskany z tego Ÿródła będzie podlegał kumulacji z dochodami z innych Ÿródeł, opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i powinien być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z okreœlonš w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT skalš podatkowš. Gdy dochód ze zbycia udziału w spółce jawnej lub też suma dochodów ze Ÿródeł opodatkowanych według skali podatkowej przekroczy kwotę pierwszego progu (85 528 zł), wówczas do dochodu trzeba będzie zastosować stawkę 32 proc. PIT.

Wspólnik spółki jawnej uzyskał w roku podatkowym dochód ze zbycia ogółu praw i obowišzków w spółce jawnej w wysokoœci 70 000 zł. W tym samym roku uzyskał także dochód ze stosunku pracy w kwocie 60 000 zł. Dochody te będš podlegały zsumowaniu w zeznaniu rocznym podatnika. Od nadwyżki ponad 85 528 zł (po możliwych odliczeniach) podatnik zapłaci podatek dochodowy wg stawki 32 proc., pomniejszony o składkę zdrowotnš i przy założeniu, że nie będzie miał prawa do skorzystania z innych preferencji pozwalajšcych na obniżenie kwoty podatku.

Agata Paul, radca prawny, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

W umowie można zastrzec inne sposoby zakończenia biznesu

Skutki podatkowe zaprzestania prowadzenia działalnoœci w spółce jawnej uzależnione będš od sposobu wycofania się z tej spółki. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejœcia i oceny. Alternatywš dla zbycia ogółu praw i obowišzków w spółce jawnej jest zbycie całego przedsiębiorstwa spółki, a następnie jej likwidacja. Przychód ze zbycia zorganizowanego zespołu składników majštkowych będzie mógł być wtedy opodatkowany przez poszczególnych wspólników w stosunku do ich udziałów w zysku w spółce stawkš podatku 19 proc. (tj. liniowš, jeœli takš wybrali do swoich rozliczeń z fiskusem). Likwidacja spółki i podział œrodków pieniężnych będš już neutralne. W takim przypadku musi jednak istnieć zgoda wszystkich wspólników w przedmiocie sprzedaży przedsiębiorstwa spółki.

Warto także wspomnieć o możliwoœci uregulowania w umowie spółki innego niż likwidacja sposobu zakończenia jej działalnoœci (art. 67 § 1 k.s.h.). Wspólnicy mogš w zapisach umowy spółki np. postanowić, że zamiast likwidacji jeden ze wspólników przejmuje całe przedsiębiorstwo. Wówczas z uwagi na to, że przedsiębiorstwo będzie otrzymane w zwišzku z likwidacjš spółki jawnej, nie powstanie po stronie wspólnika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 19 wrzeœnia 2017 r., 0115-KDIT3.4011.210.2017.1.MR) Nie wystšpi także obowišzek zapłaty VAT w odniesieniu do towarów przekazanych wraz z przedsiębiorstwem spółki (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., 0115-KDIT1-2.4012.852.2017.1.PS).

