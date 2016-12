Świat według Beaty Pawlikowskiej

Lekarstwa na depresję są jak „kieliszek mocnego alkoholu, który cię znieczuli i odwróci twoją uwagę". Jeśli zaś zachorujesz na raka, pamiętaj, że to „zewnętrzny przejaw podświadomego poczucia krzywdy, tłumionych uraz, braku przebaczenia". Beata Pawlikowska doradza Polakom już nie tylko w sprawach podróży, języków i odżywiania, ale też medycyny.

"Jestem teraz w dżungli amazońskiej, mam ograniczony dostęp do poczty, proszę o kontakt po 16 listopada" – odzywa się automat w skrzynce pocztowej. Proszę o rozmowę. Po chwili przychodzi odpowiedź esemesem: „Jestem wciąż w Ameryce Południowej, wracam do Polski 20 listopada. Wtedy chętnie się z panem spotkam. Jeśli rozmowa ma dotyczyć mojej najnowszej książki, czy chciałby ją pan najpierw przeczytać?". Pytanie – której, bo w międzyczasie wyszły już trzy.

Ciekawy jest za to dopisek na końcu wiadomości: „Sent from my iPad". Cóż to za dżungla, w której można korzystać z tabletu i internetu? Pawlikowska tłumaczy, że była akurat w Bogocie i maila pisała stamtąd, bo – najwyższa pora się przyzwyczaić – zna odpowiedzi na wszystkie pytania.