W czwartek tylko u nas: #zapytajSzczepłka o mundial i reprezentację

Czy PZPN powinien szukać nowego trenera reprezentacji? Która drużyna najlepiej wygląda po kończącej się fazie grupowej mundialu i dlaczego nie Polska?

Wielkie emocje nad Wisłą budzą słabe wyniki biało-czerwonych. Na świecie dyskutuje się o nie najlepszej formie Niemców czy Argentyńczyków. Ciekawość towarzyszy debiutującemu na mistrzostwach świata systemowi VAR. Czy telewizyjna pomoc dla sędziów sprawdza się na mundialu?

O to wszystko można zapytać osobę, która na piłce nożnej zna się jak mało kto. W czasach, gdy konto na Twitterze posiada niemal każdy dziennikarz, Stefan Szczepłek trzymał się od tego medium z daleka.

Do teraz. Namówiliśmy go - jeszcze nie na własny profil - ale by odpowiedział na pytania czytelników Rzeczpospolitej.

Pytania można zadawać już teraz, wystarczy użyć #ZapytajSzczepłka na Twitterze.

Sesja pytań i odpowiedzi rozpocznie się w czwartek o godzinie 12.00, a zakończy o 13.00 na naszym profilu, czyli @rzeczpospolita.

Zapraszamy do zadawania pytań o wszystkie kwestie związane z mundialem i reprezentacją z hashtagiem #ZapytajSzczepłka.