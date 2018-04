Anglia: Polak wrócił do domu, klub nie ma bramkarza

Występujšcy w amatorskiej The Southern League Premier Division angielski klub Biggleswade Town musi sobie radzić bez bramkarza - informuje BBC.

W kadrze zespołu na ten sezon było trzech golkiperów. Pierwszy, Liam Gooch, wypadł jednak z gry z powodu złamania palców u dłoni. Drugi - Sam Donkin - doznał kontuzji więzadeł. A trzeci bramkarz? W jego przypadku klub nie potrafi stwierdzić gdzie znajduje się ów zawodnik - BBC podaje, że prawdopodobnie wrócił do swojej rodzinnej Polski.

Władze ligi w tak póŸnej fazie sezonu nie zgadzajš się już na transfery do klubu - co oznacza, że zespół prawdopodobnie do końca rozgrywek będzie musiał radzić sobie bez golkipera. Drużynie pozostało do rozegrania osiem meczów. Jak podkreœlajš władze ligi teoretycznie trzeci bramkarz drużyny mógłby grać, ponieważ nie jest kontuzjowany - więc nie ma powodu, by zgadzać się na awaryjny transfer bramkarza.

W efekcie w sobotnim meczu ligowym w bramce Biggleswade Town stanšł kapitan i nominalny skrzydłowy Craig Daniel, który narzekał na problemy z kolanem, więc prawdopodobnie nie mógłby zagrać w polu. W bramce poradził sobie jednak dobrze - jego zespół zremisował 1:1.

Trener zespołu zapowiada, że jeœli kontuzja kolana nie okaże się poważniejsza, to Daniel będzie bronił bramki zespołu do końca sezonu.