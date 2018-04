Czego powinniśmy unikać na Facebooku?

Choć mówi się, że dużej częœci informacji nie da się skasować z Facebooka, istniejš takie, których możemy po prostu uniknšć.

Niedawny skandal z Cambridge Analytica sprawił, że wielu ludzi zakwestionowało rolę Facebooka w ich życiu. W trosce o swojš prywatnoœć niektórzy usunęli swoje konta.

Dla tych, którzy chcš zachować swoje konto, ale jednoczeœnie chcš bardziej chronić swojš prywatnoœć, sš rzeczy, których na Facebooku można uniknšć.

Urodziny

Jeœli chodzi o prywatnoœć, data urodzin jest istotnš częœciš konta na Facebooku. Odczytujšc na danym profilu imię i nazwisko, adres i datę urodzin użytkownika, łatwiej będzie osobie nieuprawnionej uzyskać dostęp do konta bankowego i innych danych osobowych.

Numer telefonu

Jeœli na swoim koncie na Facebooku masz wpisany numer telefonu, inni z łatwoœciš odnajdš twój profil, nawet jeœli nie znajš twojego imienia i nazwiska.

Znajomi

Profesor Robin Dunbar z Oxford University wysunšł teorię, że człowiek jest w stanie utrzymać około 150 stabilnych relacji. Pozbycie się ze znajomych osób, z którymi nie mamy kontaktu albo nawet ich nie znamy, może przyczynić się do zdrowszych interakcji w mediach społecznoœciowych.

Zdjęcia najmłodszych członków rodziny

Victoria Nash, pełnišca obowišzki dyrektora Oxford Internet Institute, zadała naprawdę dobre pytanie na ten temat: „Jakiego rodzaju informacje dzieci będš widzieć online w póŸniejszym okresie swojego życia?”.

Poprzednie pokolenia nie musiały się nad tym zastanawiać, ale pojawienie się Internetu oraz mediów społecznoœciowych sprawiło, że pytanie to zyskało na znaczeniu.

Usługi lokalizacji

Jeœli chodzi o telefony, usługi lokalizacji sš dostępne tylko na urzšdzeniach z Androidem lub iPhone'ach.

W 2015 roku TechCrunch poinformował, że ponad 500 milionów użytkowników korzystało z Facebooka wyłšcznie z telefonu komórkowego. Oznacza to, że ludzie, którzy najczęœciej logujš się na telefonach komórkowych i majš włšczone usługi lokalizacji, zostawiajš online „œlad” tego, gdzie się znajdujš.

Oznaczanie swojej lokalizacji

Ludzie często nie myœlš o tym, że oznaczanie lokalizacji w swoim domu, w rzeczywistoœci jest po prostu podaniem swojego adresu zamieszkania.

Kiedy i gdzie wybierasz się na wakacje

Informowanie o tym, kiedy i gdzie wybiera się na wakacje, w połšczeniu z wczeœniejszym oznaczaniem lokalizacji w swoim domu, może być dobrš okazjš dla złodziei. Co więcej, według portalu finansowego This is Money, podróżujšcy, którzy zostali poszkodowani podczas wakacji, mogš nie otrzymać zgody na ubezpieczenie lub odszkodowania, jeœli zamieœcili swoje plany urlopowe na swoich kontach w mediach społecznoœciowych.







Zdjęcia z kart pokładowych

Fotografowanie lotniczych kart pokładowych jest dla wielu osób sposobem na chwalenie się wakacjami. Większoœć nie zdaje sobie jednak sprawy, że kod kreskowy na karcie pokładowej jest unikalny i można go wykorzystać do zdobycia informacji, które pasażer przekazał firmie lotniczej obsługujšcej lot.