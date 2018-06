Dlaczego wolimy frytki?

Dlaczego, tak naprawdę, wolisz frytki i niż inne niezdrowe pokarmy? Najprawdopodobniej winny jest mózg.

Jest wiele smacznych, choć niezdrowych produktów spożywczych. Często masz przed sobą słodycze, ciastka czy cukierki, innym razem deskę pełną pysznych, tłustych serów, a masz ochotę tylko na frytki i pączki. Tęsknisz za nimi, czujesz ich smak, tylko te dwie potrawy chciałbyś jeść. Cóż, za tą chęć, nie do pokonania, najprawdopodobniej odpowiada twój mózg.

Badania opublikowane w piśmie „Cell Metabolism” wykazały, że żywność łącząca zarówno tłuszcz jak i węglowodany jest bardziej ceniona przez nasz mózgowy system nagrody, w przeciwieństwie do żywności zawierającej tylko jeden ze składników dostarczających energii.

Badanie polegało na skanowaniu mózgu 206 dorosłych ochotników. W trakcie skanowania pokazywano im zdjęcia przekąsek, które zawierały cukier, tłuszcz lub kombinację obu składników. Następnie urządzono licytację, w trakcie której uczestnicy mogli kupować różne produkty spożywcze. Okazało się, że uczestnicy są gotowi wydać więcej na te, które łączą w sobie tłuszcze i węglowodany.

Naukowcy twierdzą, że nasze mózgi wydają się szacować, ile kalorii jest w żywności, pomagając regulować zapotrzebowanie energetyczne. Jednak wybór między tłuszczami, a węglowodanami wydaje się sprawiać temu systemowi problem. „Nasze badania pokazują, że gdy oba składniki odżywcze są połączone, mózg wydaje się przeceniać wartość energetyczną żywności” - mówi Dana Small, z Yale University.

Nasze preferencje dla tych składników pokarmowych mogą wynikać z tego, że tłuszcze i węglowodany rzadko występują w przyrodzie w formie skojarzonej. Wyjątkiem jest mleko matki, które pozwala na szybki rozwój niemowląt, jednocześnie ucząc je odruchu ssania co jest niezbędne by przeżyć.

Nasi przodkowie jedli głównie rośliny i mięso. Żywność przetworzona to wynalazek dopiero ostatnich kilku stuleci. W przyrodzie, żywność o wysokiej zawartości tłuszczu i węglowodanów jest bardzo rzadka. Zwykle jest ona wzbogacona wysoką zawartością błonnika, który spowalnia metabolizm. Natomiast nowoczesna żywność obfituje w te dwa składniki, co może promować układ nagrody w mózgu i prowadzić do objadania się oraz otyłości.

Zespół uważają, że rozwój naszego mózgu nie nadąża za zmianą tendencji żywieniowych. Dla własnego dobra nie powinniśmy jeść zbyt często takich potraw jak frytki czy pączki. Da to nam czas na to, aby mózg zdążył się rozwinąć zanim zabije nas nadmiar tłuszczu i cukrów.