Ćwierćwiecze Radia Maryja

Uroczystości rocznicowe odbędą się dziś w toruńskiej Arenie oraz 8 grudnia w bazylice św. Wincentego. "Już 25 lat proszę Państwa. Dziękujemy Panu Bogu za to wielkie apostolstwo. Bóg zapłać" – napisał na stronie internetowej radia ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozgłośni.Świętowanie rozpocznie się przed południem i potrwa kilka godzin. Goście do auli są wpuszczani od godz. 9.30. O godz. 11 ma się tam odbyć koncert. O godz. 12.30 - różaniec.Po nim przed godz. 13 ma się rozpocząć widowisko „Piękna nasza Polska cała" w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.Na godz. 15 zaplanowano koronkę do Bożego Miłosierdzia, zaś o 15.30 uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem biskupów na czele z ks. abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, który także wygłosi homilię.- Na miejscu świętowania będzie można także zjeść coś bardzo taniego, ciepłego, wypić, np. herbatę i kawę. Będą miejsca siedzące, sanitariaty. Będzie można kupić pamiątki, dobre książki, płyty CD, DVD i pierniki toruńskie – zapewniają organizatorzy.Radio Maryja powstało 8 grudnia 1991 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zostało założone przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów).Pierwsze stacje nadawcze po 100 wat miała w Toruniu i Bydgoszczy. Później rozgłośnia otrzymała 117 koncesji lokalnych, a niektóre diecezje udostępniły Radiu Maryja otrzymane przez od KRRiT częstotliwości radiowe.W 1994 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła je na koncesję ogólnopolską. Radio Maryja jest rozgłośnią społeczną, co oznacza, że nie nadaje reklam.Na antenie radia dominuje modlitwa i ewangelizacja. Codziennie transmitowana jest msza święta, odmawiany jest brewiarz, różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego.Co tydzień słuchacze mogą uczestniczyć w papieskiej modlitwie ,,Anioł Pański". Głoszone są katechezy, retransmitowany serwis informacyjny Radia Watykańskiego.Na antenie sporo jest muzyki religijnej. Codziennie wieczorem nadawane są też „Rozmowy niedokończone", których często uczestniczą politycy.- Zobaczcie, jak to się rozrosło. To owoc Bożego błogosławieństwa i współpraca z Wami. Także współpraca z tymi, którzy odeszli już od nas i myślę, że Pan Bóg im za to wynagrodził, że Matka Najświętsza jest z nimi, a oni z Nią – napisał ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.Według badania Radio Track od sierpnia do października udział Radia Maryja w rynku słuchalności wynosił 2 proc. Okresowo rozgłośni słucha nawet ok. 4 proc. społeczeństwa, czyli do półtora miliona ludzi, przede wszystkim powyżej 60. roku życia.- Jest za co dziękować Bogu, tym bardziej, że ta rozgłośnia katolicka przez ćwierćwiecze trwała na posterunku i nie ugięła się pod naporem nawałnic i groźnej wichury. Nie zrażając się trudnościami, Radio Maryja ubogacało i ubogaca Polaków dobrem, prawdą, miłością, włączając się wspaniałomyślnie w zasiew Słowa Bożego i nauki Kościoła, w umacnianie wiary, w łączenie ludzi z Bogiem poprzez modlitwę, w formowanie sumień w duchu Ewangelii, w promocję chlubnych wartości polskiej kultury – napisał ks. kard. Zenon Grocholewski, w liście skierowanym do o. Tadeusza Rydzyka na 25 lat istnienia Radia Maryja.Kardynał Grocholewski wspomniał też o innych owocach, które zrodziły się wokół radia, jak Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, oraz ostatnio wymowne Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, które konsekrował.- Niech stanie się ono żywotnym ośrodkiem modlitwy wspierającej Radio Maryja i złączone z nim instytucje – dodał kard.Grocholewski.Jubileusz toruńskiej rozgłośni zauważają też politycy. - Nie byłoby dzisiejszego zwycięstwa sił patriotycznych w Polsce bez tego polskiego, walecznego, katolickiego radia – napisała posłanka Krystyna Pawłowicz (PiS) na swoim profilu na Facebooku.