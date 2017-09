"Charlie Hebdo" szokuje. Ofiary Harvey porównane do neonazistów

Napisowi towarzyszy rysunek autorstwa Laurenta "Rissa" Sourisseau z tonącymi, którzy trzymają nazistowskie flagi ze swastykami.

Wskutek huraganu Harvey w Teksacie zginęły co najmniej 44 osoby - podawały ostatnio władze stanowe. Poprzedni bilans ofiar śmiertelnych mówił o co najmniej 37 osobach. Dziewiętnaście osób uznaje się za zaginione.

W Teksasie zarządzono także ewakuację ok. 780 tys. mieszkańców, a niemal milion opuścił swoje domy dobrowolnie, obawiając się niszczycielskich skutków huraganu. Wstępne szacunki wskazują, że Harvey może okazać się najkosztowniejszą klęską żywiołową w historii USA.

W ostatnich wyborach prezydenckich 52,6 proc. Teksańczyków głosowało na Donalda Trumpa.

Okładka "Charlie Hebdo" została dość powszechnie oceniona w negatywny sposób w mediach społecznościowych.

An evil, despicable cover. Also, the losers at Charlie Hebdo have a God-given right to publish it, & no one has the right to shoot them pic.twitter.com/isOVjkXPR0