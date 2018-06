Iran przegrał, ale postraszył Hiszpanię

Iran przegrał z Hiszpanią 0:1 (0:0) w meczu drugiej serii gier w grupie B piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

Dzięki zwycięstwu Hiszpanie zrównali się w tabeli z Portugalią - oba zespoły mają taki sam bilans bramkowy i punktowy. Szanse na awans zachował jednak również Iran, który ma na koncie trzy punkty i w ostatnim spotkaniu zagra o awans z Portugalią. Jedynym zespołem z tej grupy, który nie ma już szans na grę w 1/8 finału jest Maroko.

W pierwszej połowie Hiszpanie nie byli sobie w stanie poradzić z dobrze broniącymi się Irańczykami, których remis wyraźnie satysfakcjonował. Sytuacja zmieniła się w 54 minucie - Andres Iniesta zagrał w pole karne, gdzie dobrze ustawił się Diego Costa. Jeden z obrońców Iranu chciał wybić piłkę spod nóg Hiszpana, ale interweniował tak nieszczęśliwie, że piłka odbiła się od nogi Costy i wpadła do bramki.

Po stracie gola Iran rzucił się jednak do ataków, co wyraźnie zaskoczyło Hiszpanów. W 64 minucie Iran strzelił nawet gola, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki wbił Saeid Ezatolahi, ale sędzia, po konsultacji z ekipą sędziów obsługujących VAR, nie uznał bramki z powodu spalonego.

Iran nadal atakował i w 83 minucie przeprowadził akcję w stylu... Hiszpanii. Vahid Amiri założył siatkę Gerardowi Pique, po czym dośrodkował wprost na głowę Mehdiego Taremiego, który wyszedł wysoko w powietrze, ale uderzył niecelnie na bramkę Davida De Gei.

Do końca meczu Irańczycy szukali wyrównującej bramki, a Hiszpanie w pewnym momencie zaczęli zwalniać grę, czekając wyraźnie na końcowy gwizdek. Ostatecznie mistrzowie świata z 2010 roku zdołali utrzymać zwycięstwo i w ostatnim meczu, wygrywając z grającym już tylko o honor Marokiem, zwyciężając zapewnią sobie awans.

Iran - Hiszpania 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Diego Costa (54)



Żółte kartki: Vahid Amiri, Omid Ebrahimi (Iran)



Sędzia: Andres Cunha (Urugwaj)

Widzów: 42 718

Iran: Ali Beiranvand - Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Ehsan Hajsafi (69. Milad Mohammadi) - Saeid Ezatolahi, Omid Ebrahimi, Vahid Amiri (86. Saman Ghoddos) - Mehdi Taremi, Karim Ansarifard (74. Alireza Jahanbakhsh), Sardar Azmoun

Hiszpania: David de Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal - Sergio Busquets, Lucas Vazquez (79. Marco Asensio), Andres Iniesta (71. Koke), Isco, David Silva - Diego Costa (89. Rodrigo Moreno)