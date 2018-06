Relacja na żywo, faza grupowa mundialu, grupa H: Polska - Senegal

Po 12 latach od ostatniego startu Polaków na mundialu, biało-czerwoni znów wybiegną na murawę w czasie finałów mistrzostw świata. Pierwszym rywalem Polaków będzie reprezentacja Senegalu. Początek meczu, rozgrywanego na stadionie Spartaka Moskwa, o godzinie 17.

Przed meczem:

Polska jeszcze nigdy w historii nie mierzyła się z Senegalem - mecz w Moskwie będzie pierwszym oficjalnym meczem międzypaństwowym między obiema reprezentacjami. Z drużynami z Afryki Polacy zagrali na mundialach trzykrotnie - wygrali raz (z Tunezją w 1978 roku 1:0 po golu Grzegorza Laty), dwa razy remisowali (0:0 z Kamerunem w 1982 roku i 0:0 z Marokiem w 1986 roku).

Co ciekawe Polska - mimo iż grała na mundialach siedmiokrotnie - tylko raz wygrała swój pierwszy mecz w turnieju: w 1974 w trakcie "polskiej" inauguracji mistrzostw pokonaliśmy Argentynę 3:2. W 1978, 1982 i 1986 Polacy zremisowali swoje pierwsze mecze (odpowiednio - 0:0 z RFN, Włochami i Marokiem), a w pozostałych przypadkach na początek mistrzostw przegrywaliśmy (w 1938 z Brazylią 5:6, w 2002 roku 0:2 z Koreą Południową, a w 2006 0:2 z Ekwadorem).

Nasz wtorkowy rywal, Senegal, na mundialu zagrał tylko raz, ale był to występ, który głęboko zapadł wszystkim w pamięć. W 2002 roku Senegalczycy w swoim debiucie na mistrzostwach wygrali z ówczesnymi mistrzami świata Francuzami 1:0, a potem zremisowali z Danią 1:1 i Urugwajem 3:3 (choć do przerwy prowadzili 3:0) i awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału uporali się ze Szwecją (2:1), a pierwszej - i jak dotąd ostatniej - porażki na mistrzostwach doznali w ćwierćfinale, w którym ulegli Turcji 0:1.

Nigdy wcześniej i nigdy później Senegalczycy na mistrzostwa świata się nie zakwalifikowali. Drużyna "Lwów Terangi" nie ma też na koncie zbyt wielu sukcesów w Pucharze Narodów Afryki - najlepiej poszło jej w 2002 roku zajęli drugie miejsce przegrywając w finale po rzutach karnych z Kamerunem.

Największymi gwiazdami reprezentacji Senegalu są Sadio Mane, skrzydłowy Liverpoolu i Kalidou Koulibaly, obrońca SSC Napoli. Ten pierwszy tworzył w poprzednim sezonie piekielnie skuteczne trio z Mohamedem Salahem i Robertem Firmino. Ten drugi stanowił pewny punkt obrony wicemistrza Włoch.

Senegal w sparingach rozgrywanych przed mundialem nie czarował - naszym wtorkowym rywalom zdarzył się wstydliwy remis z Luksemburgiem 0:0 i porażka 1:2 z Chorwacją. Senegalczycy pokonali też jednak 2:0 Koreę Południową, z którą biało-czerwoni w niedawnym sparingu wygrali 3:2.

Droga na mundial:

Polska wywalczyła sobie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji wygrywając grupę, w której biało-czerwoni rywalizowali z Duńczykami, Rumunami, Kazachami, Czarnogórcami i Ormianami. W całych eliminacjach Polacy przegrali tylko raz - 0:4 z Danią w Kopenhadze, raz zremisowali (2:2 z Kazachstanem w Astanie), a pozostałe osiem meczów wygrali. Polacy strzelili w eliminacjach 28 bramek (16 z nich było dziełem Roberta Lewandowskiego - najskuteczniejszego w historii eliminacji mundialu w Europie strzelca), ale straciła aż 14 (więcej bramek od Polaków stracili tylko grupowi outsiderzy - Kazachstan i Armenia).

Senegal rozpoczął eliminację od wygranego dwumeczu z Madagaskarem (2:2 i 3:0) a potem, już w fazie grupowej, nie dał szans Burkina Faso, RPA i Republice Zielonego Przylądka. Łącznie w ośmiu meczach eliminacji (licząc dwumecz z Madagaskarem) Senegal zdobył 15 goli i stracił 5 nie przegrywając ani jednego meczu.

Kadra Polski na mundial:

Bramkarze:

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn),

Łukasz Fabiański (Swansea City),

Bartosz Białkowski (Ipswich Town)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton),

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua),

Thiago Cionek (SPAL Ferrara),

Kamil Glik (AS Monaco),

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund),

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa),

Michał Pazdan (Legia Warszawa),

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg),

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad),

Kamil Grosicki (Hull City),

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion),

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze),

Karol Linetty (Sampdoria Genua),

Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk),

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa),

Piotr Zieliński (SSC Napoli),

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium),

Arkadiusz Milik (SSC Napoli),

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht),

Dawid Kownacki (Sampdoria Genua).

Polacy na mundialach:

20 czerwca 2006 roku Polska wygrała w Hanowerze z Kostaryką 2:1 w ostatnim meczu grupy A fazy grupowej mundialu rozgrywanego w tamtym roku w Niemczech. Dwa ostatnie gole dla Polski w finałach mistrzostw świata strzelił Bartosz Bosacki. Biało-czerwoni nie mieli już wówczas żadnych szans na awans - wcześniej przegrali 0:2 z Ekwadorem i 0:1 z Niemcami. Zwycięstwo z Kostaryką wystarczyło jedynie do zajęcia trzeciego miejsca w grupie.

Pierwszy raz na mundialu Polacy zagrali 80 lat temu. W 1938 roku Polska zakwalifikowała się na mistrzostwa rozgrywane we Francji po wygranym dwumeczu z Jugosławią (4:0 w Warszawie, 0:1 w Belgradzie). We Francji, w 1/8 finału (w mistrzostwach wzięło udział 15 drużyn - 16 uczestnik mistrzostw, Austria, nie wzięła udziału w turnieju, ponieważ w czasie rozgrywania turnieju była już częścią III Rzeszy) los postawił na drodze biało-czerwonych zespół Brazylii.

Mecz miał dramatyczny przebieg. Do przerwy było 3:1 dla Brazylii, po kolejnych 45 minutach było już 4:4 (wyrównującą bramkę dla Polski Ernest Wilimowski zdobył w 89 minucie). W dogrywce dwa gole strzelił Polakom Leonidas, na co Polacy odpowiedzieli tylko jednym trafieniem Wilimowskiego. Napastnik Ruchu Chorzów strzelił w tym meczu łącznie cztery gole - a wyczyn ten poprawił dopiero w 1994 roku Rosjanin Oleg Salenko, który w meczu Rosja - Kamerun (6:1) trafił do siatki rywali pięć razy. Ostatecznie Polacy przegrali z Brazylią 5:6, a Canarinhos zakończyli tamte mistrzostwa na trzecim miejscu.

Na kolejny start Polski w mundialu trzeba było czekać do 1974 roku. Ale było na co czekać! Polacy, prowadzeni przez Kazimierza Górskiego, byli rewelacją mistrzostw w Niemczech. W bardzo trudnej grupie z Argentyną i Włochami Polacy zajęli pierwsze miejsce - wygrali z Włochami 2:1, z Argentyną 3:2, rozgromili też Haiti 7:0. W kolejnej fazie (wówczas rozgrywanej również w formie rywalizacji w grupach) Polacy wygrali ze Szwecją 1:0 (Jan Tomaszewski obronił w tym meczu rzut karny wykonywany przez Jana Tappera), potem uporali się z Jugosławią (2:1) i w meczu, którego stawką był występ w finale, przegrali z gospodarzami, RFN, 0:1. Mecz ten przeszedł do historii jako "mecz na wodzie" - intensywne opady deszczu sprawiły, że murawa była bardzo "ciężka" co utrudniało grę bazujących na technice Polaków. Tomaszewski znów zdołał obronić karnego - tym razem wykonywanego przez Ulego Hoenessa, ale był bezradny wobec strzału niemieckiego supersnajpera Gerda Muellera. Polakom pozostał więc mecz o trzecie miejsce z Brazylią, który wygrali po golu Grzegorza Laty - króla strzelców mistrzostw. Po tamtych mistrzostwach Kazimierz Deyna zajął trzecie miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza Europy - wyprzedziły go jedynie dwie wielkie legendy futbolu: Johan Cruyff i Franz Beckenbauer.

Cztery lata później Polacy, już pod wodzą Jacka Gmocha, jechali na mistrzostwa do Argentyny jako jeden z faworytów - trzecią drużynę świata wzmocnili bowiem m.in. Włodzimierz Lubański (na mistrzostwach w 1974 roku nie mógł zagrać z powodu kontuzji) i młody Zbigniew Boniek. Tym razem biało-czerwoni jednak rozczarowali, choć dziś zajęte przez nich 5-6 miejsce pewnie potraktowalibyśmy jako wielki sukces. Wtedy jednak ambicje mieliśmy dużo większe.

Polska wygrała swoją grupę - po remisie 0:0 z RFN i wygranych z Tunezją (1:0) i Meksykiem (3:1). W kolejnej fazie poszło już jednak Polakom gorzej niż przed czterema laty. Polacy najpierw przegrali z Argentyną 0:2 (w tym meczu karnego nie wykorzystał Kazimierz Deyna), potem pokonali Peru 1:0, a w ostatnim meczu ulegli 1:3 Brazylii. Mistrzostwo świata zdobyli wówczas Argentyńczycy, Brazylia była trzecia, a Polska - wraz z RFN - uplasowała się na miejscu 5-6.

Po raz drugi w historii z medalem do domów udało się wrócić Polakom w 1982 roku. Tamte mistrzostwa, rozgrywane w Hiszpanii, Polacy zaczęli kiepsko - od dwóch remisów 0:0 (z Włochami i Kamerunem). W trzecim meczu, decydującym o wyjściu z grupy, biało-czerwoni rozgromili jednak Peru 5:1.

W kolejnej fazie przyszedł słynny mecz z Belgią wygrany 3:0 (hattrick Zbigniewa Bońka) i remis z ZSRR 0:0, który dał Polakom awans do półfinału. W nim Polska, osłabiona brakiem pauzującego za żółte kartki Bońka, uległa jednak przyszłym mistrzom świata, Włochom, 0:2. W "finale pocieszenia" Polacy pokonali Francję 3:2 i znów została trzecią drużyną świata.

Cztery lata później, w 1986 roku, w Meksyku, Polska po raz ostatni w historii wyszła z grupy na mistrzostwach świata. Awans zawdzięczaliśmy jedynej bramce zdobytej przez Polaków na tych mistrzostwach - golowi Włodzimierza Smolarka w wygranym 1:0 w meczu z Portugalią. W pozostałych grupowych meczach Polska uległa Anglii 0:3 i zremisowała z Marokiem 0:0. Po wyjściu z trzeciego miejsca Polacy w 1/8 finale trafili na Brazylię, której ulegli 0:4. Po porażce w 1/8 finału, odpowiadając na krytykę kibiców stwierdził: – Wszystkim się w głowach poprzewracało. Już sam awans do mistrzostw jest wielkim sukcesem i że jeszcze zatęsknimy za polskimi awansami.

Była to tzw. klątwa Bońka, która kładła się cieniem na polskiej reprezentacji przez 16 lat. Na kolejny mundial pojechaliśmy dopiero w 2002 roku. Biało-czerwoni prowadzeni przez Jerzego Engela jechali wtedy na mistrzostwa z wielkimi nadziejami - ale rzeczywistość okazała się brutalna. Porażki 0:2 z Koreą Południową i 0:4 z Portugalią przekreśliły szanse Polaków na wyjście z grupy. W ostatnim meczu Polska wygrała z USA 3:1, ale nie wystarczyło to nawet do zajęcia trzeciego miejsca w grupie.