Usain Bolt przejdzie testy w Borussi Dortmund

Usain Bolt w marcu przejdzie testy w Borussi Dortmund - poinformowała oficjalna strona Bundesligi. Sprinter rozglšda się za nowym zajęciem po zakończeniu kariery lekkoatletycznej.

Jamajski rekordzista œwiata na 100 i 200 metrów, najszybszy człowiek na ziemi, uważany jest za najlepszego sprintera wszech czasów. Jeœli uda mu się przekonać Petera Stroegera do dania mu szansy, może stanowić wsparcie dla Pierre-Emericka Aubameyanga - pisze oficjalna strona Bundesligi.

31-latek, zadeklarowany fan manchesteru United, jest zainteresowany rozpoczęciem piłkarskiej kariery. Borussia już w 2016 roku twierdziła, że jest gotowa dać mu szansę na pokazanie się. Teraz data została ostatecznie potwierdzona.

- Jednym z moich największych marzeń jest podpisanie kontraktu z Manchesterem United. Jeœli Dortmund powie, że jestem wystarczajšco dobry, to będę rozwijał się i ciężko pracował. Rozmawiałem z byłym menedżerem MU Sir Alexem Fergusonem i poprosiłem go, by szepnšł mi dobre słówko. Powiedział mi, że jeœli będę sprawny i gotowy, zobaczy, co może zrobić - powiedział Bolt.